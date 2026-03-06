https://ria.ru/20260306/paralimpiada-2079134843.html
На Паралимпиаде изменят трассу из-за травм у сноубордистов, пишут СМИ
Организаторы соревнований по сноуборду на Паралимпийских играх в Италии приняли решение изменить трассу из-за многочисленных травм у спортсменов, сообщает La... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Спорт, Паралимпийские игры
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Организаторы соревнований по сноуборду на Паралимпийских играх в Италии приняли решение изменить трассу из-за многочисленных травм у спортсменов, сообщает La Repubblica
.
На тренировке в пятницу травму руки после падения получил итальянец Давиде Эпис, сейчас он проходит плановое обследование. Один из фаворитов соревнований, швейцарец Фабрис фон Грюниген, упал во время тренировки на том же участке. После травм шести спортсменов организаторы приняли решение изменить конфигурацию трассы.
Отмечается, что 5 марта травму получил итальянский сноубордист Риккардо Кардани. После падения у него раскололся шлем, почти минуту спортсмен был без сознания. Кардани госпитализировали в больницу, где ему должны провести компьютерную томографию. Позднее будет принято решение о возможности его участия в соревнованиях.
Паралимпиада-2026 пройдет с 6 по 15 марта. На Играх под национальным флагом выступят шесть россиян, в том числе Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер в парасноуборде.