Паралимпиада-2026: расписание, даты, кто из россиян выступает
00:15 06.03.2026 (обновлено: 00:51 06.03.2026)
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
Паралимпиада-2026: расписание, даты, кто из россиян выступает
Шестеро с флагом и гимном: что нельзя пропустить на Паралимпиаде-2026
Шестеро российских спортсменов начинают борьбу под родным флагом на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Шестеро российских спортсменов начинают борьбу под родным флагом на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо спустя четыре года после отстранения от международных стартов.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 15 марта. В шести видах спорта будет разыграно 79 комплектов медалей.
© Фото : Пресс-служба IPCМедали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Фото : Пресс-служба IPC
Медали зимних Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо
В конце сентября 2025 года в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки и против продления частичной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

CAS признал неправомерным решение FIS не допускать Россию до Паралимпиады

Несмотря на решение IPC, в октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, лишив паралимпийцев возможности отобраться на Паралимпиаду. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS.
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глава ПКР рассказал об отношении к россиянам на Паралимпиаде
Вчера, 15:10
«
"Ситуация поменялась. IPC изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двусторонних приглашений", - сообщил президент ПКР Павел Рожков.
Глава комитета отметил, что основное распределение квот на участие в Паралимпиаде в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде было завершено 5 мая 2025 года. "После принятия CAS в декабре 2025 года решения о допуске наших спортсменов до соревнований ПКР неоднократно обращался в FIS и IPC с просьбой выделить дополнительные места для российской сборной команды на Паралимпийские игры", - сказал Рожков.

В командных видах спорта России не будет

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметил, что делегация России на Паралимпийские игры - 2026 составит 23 человека, в командных и игровых видах наши атлеты не будут представлены, так как в керлинге на колясках и следж-хоккее был пропущен весь квалификационный период.
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Рожков: россияне будут стремиться к тому, чтобы на Паралимпиаде звучал гимн
Вчера, 14:28
В марте в онлайн-формате завершилась финальная регистрация делегации Российской Федерации на Паралимпийские игры в Италии.
«
"Оргкомитет подтвердил аккредитации всех 23 членов делегации, включая шесть спортсменов, одного спортсмена-ведущего, тренерский персонал, технический, медицинский и членов штаба. Также в ходе регистрации были обсуждены организационные вопросы, связанные с обеспечением участия в Играх: размещение в Паралимпийских деревнях, аренда транспортных средств, предоставление помещений для обслуживания спортивного инвентаря и медицинских кабинетов, а также участие членов делегации в церемониях открытия и закрытия Игр", - сообщил президент ПКР.

Российская делегация примет участие в церемонии открытия Игр

МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийские комитеты Чехии, Финляндии, Латвии, Эстонии, Польши и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
Флаг Паралимпийского движения в Олимпийской деревне в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
IPC призвал не политизировать отказы от церемонии открытия Паралимпиады
Вчера, 14:49
Президент IPC Эндрю Парсонс заявил, что организация не будет отменять решение о допуске российских спортсменов к Паралимпиаде с национальной символикой, несмотря на бойкоты.
«
"Паралимпийская делегация Российской Федерации будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии. Планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба. Горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете - это распространенная практика. По имеющейся у нас на сегодня информации, роль флагоносцев на открытии у всех делегаций будут выполнять волонтеры", - сказал Рожков.
Руководство IPC настоятельно рекомендовало странам - участницам Паралимпийских игр в Италии отправить свои делегации на церемонию открытия.

IPC следит за ситуацией на Ближнем Востоке

Международный паралимпийский комитет также работает над тем, как помочь спортсменам и всем заинтересованным сторонам, затронутым конфликтом на Ближнем Востоке, принять участие в Паралимпийских играх в Италии.
Церемония закрытия XI зимних Паралимпийских игр - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В экипировке на Паралимпиаду отразили образы побед россиян на прошлых Играх
4 марта, 17:20
«
"Мы оцениваем влияние ситуации на организацию Игр, в частности, на перелеты, при этом сохраняя четкую цель – провести Паралимпийские игры наилучшим образом. Мы находимся в тесном контакте со всеми делегациями, участвующими в Играх, а также с другими заинтересованными сторонами. Многие команды уже находятся в Европе, где проходят тренировки или сборы, но закрытие воздушного пространства на Ближнем Востоке влияет на прибытие некоторых заинтересованных сторон", - говорится в заявлении организации.
"На данном этапе мы предпочли бы не комментировать статус отдельных делегаций или заинтересованных сторон, но можем заверить, что мы усердно работаем с организаторами Игр над поиском решений для тех, кого это затронуло", - говорится в заявлении.

Шестеро участников от России

Ранее ПКР направил список из 16 кандидатов на получение приглашений. Он был сформирован по предложениям тренерских советов сборных команд России, после чего рассмотрен и утвержден исполкомом ПКР совместно со Всероссийской федерацией спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и Всероссийской федерацией спорта слепых, но двусторонние приглашения получили только шесть спортсменов.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВарвара Ворончихина
Варвара Ворончихина - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Варвара Ворончихина
«
"Международная федерация лыжного спорта и сноуборда уведомила Паралимпийский комитет России о предоставлении двусторонних приглашений на Паралимпийские игры 2026 года шестерым российским спортсменам. В горнолыжном спорте выступят трехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина; в лыжных гонках - многократный чемпион мира Иван Голубков, а также призер чемпионата мира Анастасия Багиян с лидером Сергеем Синякиным; в парасноуборде - Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер", - сказал Рожков.
Российские спортсмены начнут выступление на Паралимпиаде 7 марта, первыми стартуют сноубордисты и горнолыжники.
 
Спорт
 
