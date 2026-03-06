Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что был шокирован, когда узнал о переходе американского защитника Джона Карлсона в "Анахайм Дакс".

Карлсону 36 лет. Он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 27-м номером и выступал в составе команды с 2009 года. Вместе со "столичными" американец стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.