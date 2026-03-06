Рейтинг@Mail.ru
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"
Хоккей
 
20:38 06.03.2026
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что был шокирован, когда узнал о переходе... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что был шокирован, когда узнал о переходе американского защитника Джона Карлсона в "Анахайм Дакс".
В пятницу "Вашингтон" сообщил об обмене Карлсона в "Анахайм". Столичный клуб получил условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года.
"Я был в шоке. Мы с женой подумали: "Ого". Просто в шоке", - приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир на странице в соцсети X.
Карлсону 36 лет. Он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 27-м номером и выступал в составе команды с 2009 года. Вместе со "столичными" американец стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.
