https://ria.ru/20260306/ovechkin-2079126510.html
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что был шокирован, когда узнал о переходе... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T20:38:00+03:00
2026-03-06T20:38:00+03:00
2026-03-06T20:38:00+03:00
хоккей
спорт
джон карлсон
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841382323_0:189:1080:797_1920x0_80_0_0_fbd3aeafff41a63acab6fe67a2bccc44.jpg
https://ria.ru/20260306/ovechkin-2079120224.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841382323_0:110:1080:920_1920x0_80_0_0_84772c7aa5e937a83bd6fffe62ce97b2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джон карлсон, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Спорт, Джон Карлсон, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин заявил, что был шокирован обменом хоккеиста Карлсона в "Анахайм"
Овечкин заявил, что был шокирован обменом Карлсона в "Анахайм" из "Вашингтона"