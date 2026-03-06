https://ria.ru/20260306/ovechkin-2079120224.html
"Сложный вопрос": Овечкин о продлении контракта с "Вашингтоном"
"Сложный вопрос": Овечкин о продлении контракта с "Вашингтоном" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
"Сложный вопрос": Овечкин о продлении контракта с "Вашингтоном"
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в преддверии истечения контракта с командой. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T19:54:00+03:00
2026-03-06T19:54:00+03:00
2026-03-06T19:54:00+03:00
хоккей
александр овечкин
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076780817_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_11e9aae8cef3ebc2b2ab2c7f3ae56d6f.jpg
https://ria.ru/20260306/bobrovskiy-2079111431.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076780817_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_d333c122491e720de184a92074c49784.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
"Сложный вопрос": Овечкин о продлении контракта с "Вашингтоном"
Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в "Вашингтоне"