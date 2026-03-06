Рейтинг@Mail.ru
"Сложный вопрос": Овечкин о продлении контракта с "Вашингтоном"
Хоккей
 
19:54 06.03.2026
"Сложный вопрос": Овечкин о продлении контракта с "Вашингтоном"
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в преддверии истечения контракта с командой.
александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Хоккей, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
"Сложный вопрос": Овечкин о продлении контракта с "Вашингтоном"

Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в "Вашингтоне"

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : x.com/capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что пока не определился со своим будущим в преддверии истечения контракта с командой.
Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с "Вашингтон Кэпиталз" сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Ранее россиянин заявил, что пока не принял решение о своем будущем в лиге.
"Я не знаю. Пока что я здесь, так что посмотрим. Увидим, что произойдет дальше. Это сложный вопрос", - приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир на странице в соцсети X.
Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе россиянина 921 гол. Овечкин представляет "Вашингтон" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018). Всего на счету россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ 1673 (921+752) очка по системе "гол+пас".
