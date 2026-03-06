Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют строительство домов по реновации в Москве, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении уточняется, что сейчас в Москве активно используют префаб-технологии. При таком подходе основной объем работ выполняют на заводе, а на площадках осуществляется только финальный монтаж здания.

"Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют возведение домов по программе реновации. Город начал их внедрение в одну из самых важных градостроительных программ в 2022 году. В результате сроки возведения жилых комплексов для участников программы реновации сократились: в среднем на 40%", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.

По его словам, также в городе удалось снизить почти в три раза трудозатраты на квадратный метр площади. За последние три года благодаря префаб-конструкциям в Москве возвели около 100 новостроек.