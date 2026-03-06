https://ria.ru/20260306/ovchinskiy-2078702690.html
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации - РИА Новости, 06.03.2026
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации
Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют строительство домов по реновации в Москве, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 06.03.2026
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации
Овчинский: современные методы ускоряют строительство по программе реновации
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют строительство домов по реновации в Москве, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что сейчас в Москве активно используют префаб-технологии. При таком подходе основной объем работ выполняют на заводе, а на площадках осуществляется только финальный монтаж здания.
"Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют возведение домов по программе реновации. Город начал их внедрение в одну из самых важных градостроительных программ в 2022 году. В результате сроки возведения жилых комплексов для участников программы реновации сократились: в среднем на 40%", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
По его словам, также в городе удалось снизить почти в три раза трудозатраты на квадратный метр площади. За последние три года благодаря префаб-конструкциям в Москве возвели около 100 новостроек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате использования префаб-технологий при строительстве домов по реновации трудозатраты на квадратный метр площади сокращаются в два-три раза.