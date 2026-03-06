Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации - РИА Новости, 06.03.2026
09:30 06.03.2026
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации - РИА Новости, 06.03.2026
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации
Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют строительство домов по реновации в Москве, сообщил министр правительства Москвы,... РИА Новости, 06.03.2026
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
москва
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: современные методы ускоряют строительство домов по реновации

Овчинский: современные методы ускоряют строительство по программе реновации

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют строительство домов по реновации в Москве, сообщил министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что сейчас в Москве активно используют префаб-технологии. При таком подходе основной объем работ выполняют на заводе, а на площадках осуществляется только финальный монтаж здания.
"Современные методы строительства и открытие профильных предприятий ускоряют возведение домов по программе реновации. Город начал их внедрение в одну из самых важных градостроительных программ в 2022 году. В результате сроки возведения жилых комплексов для участников программы реновации сократились: в среднем на 40%", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
По его словам, также в городе удалось снизить почти в три раза трудозатраты на квадратный метр площади. За последние три года благодаря префаб-конструкциям в Москве возвели около 100 новостроек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате использования префаб-технологий при строительстве домов по реновации трудозатраты на квадратный метр площади сокращаются в два-три раза.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
