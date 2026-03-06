Рейтинг@Mail.ru
Задержанные в Венгрии инкассаторы везли деньги и золото, заявил "Ощадбанк" - РИА Новости, 06.03.2026
10:18 06.03.2026 (обновлено: 12:50 06.03.2026)
Задержанные в Венгрии инкассаторы везли деньги и золото, заявил "Ощадбанк"
Украинский государственный "Ощадбанк" утверждает, что его инкассаторы, якобы задержанные ранее в Венгрии, перевозили около 80 миллионов долларов и 9 килограммов
в мире
венгрия
украина
австрия
андрей сибига
ощадбанк
венгрия
украина
австрия
в мире, венгрия, украина, австрия, андрей сибига, ощадбанк
В мире, Венгрия, Украина, Австрия, Андрей Сибига, Ощадбанк
Задержанные в Венгрии инкассаторы везли деньги и золото, заявил "Ощадбанк"

"Ощадбанк": задержанные в Венгрии инкассаторы перевозили $80 млн и золото

© REUTERS / SOPA Images/Mykola TysОтделение "Ощадбанка"
Отделение Ощадбанка - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / SOPA Images/Mykola Tys
Отделение "Ощадбанка". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Украинский государственный "Ощадбанк" утверждает, что его инкассаторы, якобы задержанные ранее в Венгрии, перевозили около 80 миллионов долларов и 9 килограммов золота.
"Перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась "Ощадбанком" в рамках и во исполнение международного соглашения с "Райффайзен Банк", Австрия... Объем ценностей, находившихся в похищенных автомобилях, составлял 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро (около 40 миллионов долларов - ред.) и 9 килограммов золота", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Ощадбанка".
Как заявляют в банке, его служба безопасности смогла отследить GPS-маячки инкассаторских автомобилей. Транспорт якобы находится в центре Будапешта, недалеко от здания одной из силовых структур Венгрии. Саму структуру в банке не называют. Местонахождение сотрудников банка по-прежнему неизвестно.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что власти Венгрии похитили семерых граждан Украины, работающих в украинском государственном "Ощадбанке" во время выполнения рейса на инкассаторских автомобилях.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
Ощадбанк подал в ЕСПЧ жалобу против России
9 декабря 2022, 17:59
 
В миреВенгрияУкраинаАвстрияАндрей СибигаОщадбанк
 
 
