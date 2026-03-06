Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал, сколько испанцев выступили против операции США и Израиля - РИА Новости, 06.03.2026
14:17 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/opros-2079011240.html
Опрос показал, сколько испанцев выступили против операции США и Израиля
Опрос показал, сколько испанцев выступили против операции США и Израиля - РИА Новости, 06.03.2026
Опрос показал, сколько испанцев выступили против операции США и Израиля
Более 68% жителей Испании выступают против военной кампании США и Израиля против Ирана, следует из результатов опроса, проведенного для газеты Pais. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:17:00+03:00
2026-03-06T14:17:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
педро санчес
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, израиль, иран, педро санчес, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Педро Санчес, Военная операция США и Израиля против Ирана
Опрос показал, сколько испанцев выступили против операции США и Израиля

Опрос показал, что более 68% испанцев выступили против операции США и Израиля

© Flickr / isafmediaФлаг Испании
Флаг Испании - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Flickr / isafmedia
Флаг Испании. Архивное фото
МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Более 68% жителей Испании выступают против военной кампании США и Израиля против Ирана, следует из результатов опроса, проведенного для газеты Pais.
"До 68,2% участников экспресс-опроса… выступают против атаки на Иран, предпринятой США и Израилем. Это неприятие войны выходит далеко за пределы сторонников левых сил, которые наиболее чётко выступили против неё", - пишет издание.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Борьбу с США и Израилем продолжат до последней пули, заявили в МИД Ирана
Вчера, 10:49
По его информации, 45% респондентов заявили, что полностью не согласны с военной операцией, а еще 23,2% - что скорее не поддерживают ее. При этом около 23,2% опрошенных выразили поддержку действиям Вашингтона и Тель-Авива.
Опрос также показал, что большинство испанцев поддерживают ключевые решения правительства страны в связи с кризисом. Так, 56,9% респондентов положительно оценили отказ Мадрида оказывать военную поддержку США и Израилю, а 53,2% поддержали решение не разрешать использование военных баз в Роте и Морон для проведения операции.
Кроме того, 61,5% опрошенных одобрили отправку испанского фрегата к Кипру в рамках оборонительного программы стран Европейского союза.
Работу правительства Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом в этой ситуации поддержали 42,2% респондентов, тогда как 37,6% оценили ее отрицательно.
Согласно результатам исследования, большинство испанцев внимательно следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке: около 80% опрошенных сообщили, что следят за новостями. Наиболее распространенными чувствами в связи с происходящим респонденты назвали обеспокоенность (36,5%), возмущение (18,3%) и неопределенность (16,7%).
Опрос был проведен 5 марта среди 500 жителей Испании старше 18 лет. Заявленная погрешность составляет ±4,38%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран заявил о планах применить ракеты новых поколений против США и Израиля
Вчера, 12:01
 
