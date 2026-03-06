Опрос показал, сколько испанцев выступили против операции США и Израиля

МАДРИД, 6 мар - РИА Новости. Более 68% жителей Испании выступают против военной кампании США и Израиля против Ирана, следует из результатов опроса, проведенного для газеты Pais.
По его информации, 45% респондентов заявили, что полностью не согласны с военной операцией, а еще 23,2% - что скорее не поддерживают ее. При этом около 23,2% опрошенных выразили поддержку действиям Вашингтона и Тель-Авива.
Опрос также показал, что большинство испанцев поддерживают ключевые решения правительства страны в связи с кризисом. Так, 56,9% респондентов положительно оценили отказ Мадрида оказывать военную поддержку США и Израилю, а 53,2% поддержали решение не разрешать использование военных баз в Роте и Морон для проведения операции.
Кроме того, 61,5% опрошенных одобрили отправку испанского фрегата к Кипру в рамках оборонительного программы стран Европейского союза.
Работу правительства Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом в этой ситуации поддержали 42,2% респондентов, тогда как 37,6% оценили ее отрицательно.
Согласно результатам исследования, большинство испанцев внимательно следят за развитием конфликта на Ближнем Востоке: около 80% опрошенных сообщили, что следят за новостями. Наиболее распространенными чувствами в связи с происходящим респонденты назвали обеспокоенность (36,5%), возмущение (18,3%) и неопределенность (16,7%).
Опрос был проведен 5 марта среди 500 жителей Испании старше 18 лет. Заявленная погрешность составляет ±4,38%.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.