В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность - РИА Новости, 06.03.2026
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
россия
происшествия, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
На территории Краснодарского края объявили авиационную опасность