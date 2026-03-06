https://ria.ru/20260306/obrushenie-2079135391.html
Врачи осмотрели подростков, пострадавших при обрушении в Нижнем Новгороде
Врачи осмотрели подростков, пострадавших при обрушении в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 06.03.2026
Врачи осмотрели подростков, пострадавших при обрушении в Нижнем Новгороде
Один из пострадавших при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде подростков отпущен домой, второго обследуют, сообщили РИА Новости в детской областной... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:43:00+03:00
2026-03-06T19:43:00+03:00
2026-03-06T21:43:00+03:00
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086075_0:61:1136:700_1920x0_80_0_0_a857885244f505fc6d096db1cf5ddf3f.jpg
https://ria.ru/20260226/makhachkala-2076824419.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079086075_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_97c99ed00f9d01e8c64a7ba3425642a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи осмотрели подростков, пострадавших при обрушении в Нижнем Новгороде
РИА Новости: врачи отпустили одного подростка после обрушении в Нижнем Новгороде