https://ria.ru/20260306/oae-2079046056.html
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет - РИА Новости, 06.03.2026
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет
Средства противовоздушной обороны ОАЭ перехватили в пятницу девять баллистических ракет, а также 109 беспилотников, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:36:00+03:00
2026-03-06T15:36:00+03:00
2026-03-06T15:56:00+03:00
оаэ
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_62b30a3a22624ba67034c03661d0d5ae.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079050907.html
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09a9afca84147f0a8021e16f60211a30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оаэ, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет и 109 БПЛА