Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет
15:36 06.03.2026 (обновлено: 15:56 06.03.2026)
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет
Средства противовоздушной обороны ОАЭ перехватили в пятницу девять баллистических ракет, а также 109 беспилотников, заявило эмиратское министерство обороны. РИА Новости, 06.03.2026
оаэ, военная операция сша и израиля против ирана
ОАЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет

Минобороны ОАЭ заявило о перехвате девяти ракет и 109 БПЛА

ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны ОАЭ перехватили в пятницу девять баллистических ракет, а также 109 беспилотников, заявило эмиратское министерство обороны.
"Системы ПВО ОАЭ сегодня обнаружили и уничтожили девять баллистических ракет, также были обнаружены 112 БПЛА, 109 из них перехвачены, три упали на территории государства", - говорится в заявлении минобороны.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
США не имеют никакого понимания, как закончить операцию в Иране, пишут СМИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
