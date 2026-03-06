Рейтинг@Mail.ru
Нижегородский губернатор рассказал Чернышенко о реализации нацпроектов
Нижегородская область
 
11:11 06.03.2026
Нижегородский губернатор рассказал Чернышенко о реализации нацпроектов
Нижегородский губернатор рассказал Чернышенко о реализации нацпроектов
Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин рассказал вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко о... РИА Новости, 06.03.2026
Нижегородский губернатор рассказал Чернышенко о реализации нацпроектов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин рассказал вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко о реализации в регионе национальных проектов, сообщает пресс-служба зампредседателя правительства России.
"Нижегородская область активно пользуется инструментами нацпроекта "Молодежь и дети", реализующегося по инициативе президента Владимира Путина. У вас создается знаковый объект – межвузовский ИТ-кампус "Неймарк", образовательные организации участвуют в "Приоритете-2030" и федпроекте "Профессионалитет", улучшается инфраструктура, действуют передовые инженерные школы. Все это нацелено на развитие научно-образовательной сферы и создание условий для реализации потенциала и раскрытия талантов молодежи", – приводятся в сообщении слова Чернышенко.
Никитин рассказал, какие возможности появились у юных нижегородцев благодаря нацпроекту, и отметил, что регион уверенно входит в топ различных рейтингов Росмолодежи. В Нижегородской области успешно функционирует около 20 молодежных центров и пространств, которые предоставляют детям, подросткам и студентам широкие возможности для развития и самореализации. Так, в нижегородском молодежном центре "Высота" участниками проектов стали почти 35 тысяч человек. В этом году планируется обновить молодежный центр в Решетихе Володарского округа и создать молодежный центр в Балахне в рамках нацпроекта.
Губернатор Нижегородской области также рассказал, что к программе "Регион для молодых", реализуемой по федеральному проекту "Россия – страна возможностей", присоединилось почти 2,2 миллиона нижегородцев. Программа охватывает десятки направлений: от творческих конкурсов и молодежных форумов до образовательных курсов и добровольческих акций.
В свою очередь зампред правительства РФ отметил, что Нижегородская область традиционно привлекает туристов из России и других стран. "Благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство" регион создает туристическую инфраструктуру, в том числе новые гостиницы, объекты показа и туристические маршруты. Радует, что темпы роста турпотока ежегодно демонстрируют устойчивую положительную динамику. Популярностью пользуются не только Нижний Новгород, где традиционно представлена обширная событийная и культурная программы, но и такие жемчужины региона, как Арзамас и Городец, Дивеево и Большое Болдино и другие центры притяжения", – цитирует пресс-служба слова Чернышенко.
Нижегородская область уверенно закрепилась в числе лидеров туристической отрасли страны, заняв 3-е место в рейтинге регионов России по устойчивости развития туризма по итогам 2025 года. Губернатор Нижегородской области рассказал, что за последние 5 лет турпоток в регион вырос на треть и достиг 5 миллионов человек за прошлый год. Нижегородская область получила более 200 различных наград на культурных и туристических премиях. Глава региона отметил, что власти делают ставку на аутентичность и проводят масштабные мероприятия, которые привлекают не только гостей, но и самих нижегородцев.
Никитин сообщил, что в 2025 году на создание номерного фонда, инфраструктуры туризма и новых точек притяжения регион направил более 330 миллионов рублей. Были введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения. В 2026 году регион продолжает создание комплекса объектов некапитальной инфраструктуры для автомобильных туристских маршрутов. Эта работа ведется в рамках пилотного проекта по развитию автотуризма.
Отдельное внимание на встрече было уделено развитию спортивной инфраструктуры. По итогам 2025 года уровень обеспеченности жителей спортивными сооружениями достиг 60,2%, что выше плановых показателей. Только за последние 5 лет построено и реконструировано более 80 крупных спортивных объектов, из них за 2024-2025 годы возведены 42: 5 крытых, 17 плоскостных сооружений и 20 модульных лыжных баз. В 2025 году завершено строительство Центра бокса в Городце.
"Запущен капитальный ремонт стадиона "Динамо", завершение которого запланировано на 2026 год. И это не просто проект, это возрождение спортивных традиций. Развитие спортивной инфраструктуры ведется непрерывно на всей территории региона, мы стараемся обеспечить жителям доступ к качественным и современным условиям для занятий физической культурой и спортом", – сказал губернатор Нижегородской области.
