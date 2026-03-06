Рейтинг@Mail.ru
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила более 20 выездов с января
Новости Подмосковья
 
12:36 06.03.2026
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила более 20 выездов с января
С начала года мобильный комплекс подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 22 раза выезжал к пациентам
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медицина
врачи
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье), медицина, врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Медицина, Врачи
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила более 20 выездов с января

Мобильный комплекс НИКИ детства Подмосковья совершил 22 выезда с начала года

© iStock.com / megafloppПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / megaflopp
Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала года мобильный комплекс подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 22 раза выезжал к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Специалисты проводят выезды в различные, в том числе отдаленные, районы Московской области.
По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, состав бригады зависит от потребностей конкретного населенного пункта. В ходе таких выездов специалисты осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями, а при необходимости приглашают их на более углубленную диагностику в институт.
"Всего с начала года было совершено 22 таких выезда, в ходе которых осмотрено почти 1,7 тысячи детей, из них 58 направлены на госпитализацию", — приводит пресс-служба слова Одинаевой.
В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.
 
