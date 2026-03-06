Бригада подмосковного НИКИ детства совершила более 20 выездов с января

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала года мобильный комплекс подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 22 раза выезжал к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Специалисты проводят выезды в различные, в том числе отдаленные, районы Московской области.

По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, состав бригады зависит от потребностей конкретного населенного пункта. В ходе таких выездов специалисты осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями, а при необходимости приглашают их на более углубленную диагностику в институт.

"Всего с начала года было совершено 22 таких выезда, в ходе которых осмотрено почти 1,7 тысячи детей, из них 58 направлены на госпитализацию", — приводит пресс-служба слова Одинаевой.