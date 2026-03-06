https://ria.ru/20260306/niki-2078973404.html
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила более 20 выездов с января
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила более 20 выездов с января - РИА Новости, 06.03.2026
Бригада подмосковного НИКИ детства совершила более 20 выездов с января
С начала года мобильный комплекс подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 22 раза выезжал к пациентам, сообщает... РИА Новости, 06.03.2026
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
медицина
врачи
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. С начала года мобильный комплекс подмосковного Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства 22 раза выезжал к пациентам, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Специалисты проводят выезды в различные, в том числе отдаленные, районы Московской области.
По словам директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, состав бригады зависит от потребностей конкретного населенного пункта. В ходе таких выездов специалисты осматривают и консультируют маленьких пациентов с тяжелыми патологиями, а при необходимости приглашают их на более углубленную диагностику в институт.
"Всего с начала года было совершено 22 таких выезда, в ходе которых осмотрено почти 1,7 тысячи детей, из них 58 направлены на госпитализацию", — приводит пресс-служба слова Одинаевой.
В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог, нефролог, кардиолог, невролог, а также врач ультразвуковой диагностики. Сам передвижной комплекс оснащен современной медицинской техникой, включающей клинико-диагностическую лабораторию, аппараты эхокардиографии, УЗИ экспертного класса.