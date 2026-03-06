https://ria.ru/20260306/nekhvatka-2078885855.html
Глава Пентагона ответил на сообщения о нехватке боеприпасов у США
Глава Пентагона ответил на сообщения о нехватке боеприпасов у США
США не испытывают никакой нехватки боеприпасов в связи с продолжающейся военной операцией против Ирана, утверждает глава Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 06.03.2026
Глава Пентагона опроверг сообщения о нехватке боеприпасов у Армии США