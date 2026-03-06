НАТО на фоне иранского кризиса усилила готовность ПРО в Европе

https://ria.ru/20260306/nato-2079074418.html
НАТО на фоне кризиса на Ближнем Востоке усилила уровень готовности системы ПРО в Европе, сообщил глава Военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне. РИА Новости, 06.03.2026
НАТО на фоне кризиса на Ближнем Востоке усилила готовность ПРО в Европе