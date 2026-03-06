Рейтинг@Mail.ru
НАТО на фоне иранского кризиса усилила готовность ПРО в Европе - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 06.03.2026 (обновлено: 17:10 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/nato-2079074418.html
НАТО на фоне иранского кризиса усилила готовность ПРО в Европе
НАТО на фоне иранского кризиса усилила готовность ПРО в Европе - РИА Новости, 06.03.2026
НАТО на фоне иранского кризиса усилила готовность ПРО в Европе
НАТО на фоне кризиса на Ближнем Востоке усилила уровень готовности системы ПРО в Европе, сообщил глава Военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:05:00+03:00
2026-03-06T17:10:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
ближний восток
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
https://ria.ru/20260306/germanija-2079074505.html
ближний восток
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ближний восток, европа, нато
В мире, Специальная военная операция на Украине, Ближний Восток, Европа, НАТО
НАТО на фоне иранского кризиса усилила готовность ПРО в Европе

НАТО на фоне кризиса на Ближнем Востоке усилила готовность ПРО в Европе

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. НАТО на фоне кризиса на Ближнем Востоке усилила уровень готовности системы ПРО в Европе, сообщил глава Военного комитета блока адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"В ответ на меняющуюся обстановку в сфере безопасности верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) усилил уровень готовности системы противоракетной обороны альянса. Эта мера подчеркивает способность НАТО оперативно, решительно и коллективно реагировать на возникающие угрозы", - написал он в сети X.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Глава МИД Германии заявил, что не видит прямой угрозы для НАТО из-за Ирана
Вчера, 17:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБлижний ВостокЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала