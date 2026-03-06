https://ria.ru/20260306/muzhchina-2079065046.html
В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона ВСУ - РИА Новости, 06.03.2026
В Белгородской области мужчина пострадал после удара дрона ВСУ
Мужчина госпитализирован с баротравмой и множественными осколочными ранениями после удара украинского дрона по грузовому автомобилю в Грайворонском округе... РИА Новости, 06.03.2026
белгородская область
