В Ходынском тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля
В Ходынском тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля - РИА Новости, 06.03.2026
В Ходынском тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля
Три автомобиля, в том числе такси, столкнулись в Ходынском тоннеле в Москве, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД... РИА Новости, 06.03.2026
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
Новости
В Ходынском тоннеле в Москве столкнулись три автомобиля
