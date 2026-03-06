https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078917127.html
Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта
06.03.2026
Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники перед 8 Марта создают тематические чаты и каналы в Telegram, в которых предлагают купить цветы по выгодным ценам, а потом просто блокируют жертву, получая предоплату, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В этом году специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества
выявили новую схему, нацеленную на тех, кто планирует поздравлять коллег, родных и близких с 8 Марта. Мошенники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом к празднику... Продавцы утверждают, что поставку нужно подождать какое-то время, и требуют полную предоплату. После получения денег злоумышленники просто блокируют жертву, а группа продолжает существовать дальше, но уже для обмана новых покупателей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, уже зафиксировано несколько чатов с подобными предложениями. Схема работает по принципу классического "предоплатного" мошенничества, которое особенно активно в предпраздничные дни.
"Перед любым праздником мы всегда наблюдаем рост активности мошенников, которые играют на желании людей сэкономить. В этом году новая волна - оптовые предложения в Telegram", - прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко
.
Он добавил, что единственный способ сохранить деньги в данном случае - не переводить предоплату незнакомым продавцам в мессенджерах, какими бы заманчивыми ни были цены.