08:38 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078917127.html
Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта
Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта
2026-03-06T08:38:00+03:00
2026-03-06T08:38:00+03:00
общество, сергей кузьменко, роскачество
Общество, Сергей Кузьменко, Роскачество
Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта

Роскачество: мошенники перед 8 Марта создают чаты, где предлагают купить цветы

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Продажа цветов к празднику 8 Марта
Продажа цветов к празднику 8 Марта - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Продажа цветов к празднику 8 Марта. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники перед 8 Марта создают тематические чаты и каналы в Telegram, в которых предлагают купить цветы по выгодным ценам, а потом просто блокируют жертву, получая предоплату, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В этом году специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили новую схему, нацеленную на тех, кто планирует поздравлять коллег, родных и близких с 8 Марта. Мошенники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом к празднику... Продавцы утверждают, что поставку нужно подождать какое-то время, и требуют полную предоплату. После получения денег злоумышленники просто блокируют жертву, а группа продолжает существовать дальше, но уже для обмана новых покупателей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, уже зафиксировано несколько чатов с подобными предложениями. Схема работает по принципу классического "предоплатного" мошенничества, которое особенно активно в предпраздничные дни.
"Перед любым праздником мы всегда наблюдаем рост активности мошенников, которые играют на желании людей сэкономить. В этом году новая волна - оптовые предложения в Telegram", - прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Он добавил, что единственный способ сохранить деньги в данном случае - не переводить предоплату незнакомым продавцам в мессенджерах, какими бы заманчивыми ни были цены.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Мошенники начали распространять опасные открытки на 8 Марта
2 марта, 06:07
 
ОбществоСергей КузьменкоРоскачество
 
 
Заголовок открываемого материала