Роскачество предупредило о новой схеме мошенников перед 8 Марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники перед 8 Марта создают тематические чаты и каналы в Telegram, в которых предлагают купить цветы по выгодным ценам, а потом просто блокируют жертву, получая предоплату, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"В этом году специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества выявили новую схему, нацеленную на тех, кто планирует поздравлять коллег, родных и близких с 8 Марта. Мошенники создают в Telegram тематические чаты и каналы, где предлагают купить цветы оптом к празднику... Продавцы утверждают, что поставку нужно подождать какое-то время, и требуют полную предоплату. После получения денег злоумышленники просто блокируют жертву, а группа продолжает существовать дальше, но уже для обмана новых покупателей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, уже зафиксировано несколько чатов с подобными предложениями. Схема работает по принципу классического "предоплатного" мошенничества, которое особенно активно в предпраздничные дни.

"Перед любым праздником мы всегда наблюдаем рост активности мошенников, которые играют на желании людей сэкономить. В этом году новая волна - оптовые предложения в Telegram", - прокомментировал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко