Мошенники стали обманывать россиян в депрессии

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники на фоне мартовского пика обращений россиян к психологам создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", предлагают оплатить дорогостоящие консультации, а после получения исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: март - пик обращений к психологам из-за весеннего обострения, авитаминоза и накопившейся усталости. Мошенники создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", "трансформационных коучей" и "энергопрактиков". Они предлагают "экстренное исцеление от тревоги и депрессии" за один сеанс, "авторские методики" и "закрытые клубы", - рассказали в "Мошеловке".
Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах
Вчера, 00:37
"Клиентам предлагается оплатить дорогостоящие консультации, курсы или "инициации". После получения денег "специалист" либо исчезает, либо проводит бесполезные консультации, не имеющие эффекта", - добавили там.
Целевая группа этих мошеннических схем - это люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт, тревогу, упадок сил, ищущие быстрые способы решения психологических проблем. Схема актуальна для марта, поскольку сезонный фактор делает ее особенно эффективной.
В "Мошеловке" советуют проверять наличие у специалиста диплома о профильном образовании и сертификатов о повышении квалификации, а также читать отзывы на независимых площадках, а не только в блоге самого специалиста.
"Критично относитесь к обещаниям "быстрого и гарантированного" результата", - заключили там.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00