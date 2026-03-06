Рейтинг@Mail.ru
Мошенники стали обманывать россиян в депрессии - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:25 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078897321.html
Мошенники стали обманывать россиян в депрессии
Мошенники стали обманывать россиян в депрессии - РИА Новости, 06.03.2026
Мошенники стали обманывать россиян в депрессии
Мошенники на фоне мартовского пика обращений россиян к психологам создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", предлагают оплатить дорогостоящие... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T03:25:00+03:00
2026-03-06T03:25:00+03:00
общество
мошенники
мошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_c567fd1f970ec090fc518670d68d5e44.jpg
https://ria.ru/20260305/moshenniki-2078616886.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_731f08325c7c92194d79e540b421ab76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мошенники, мошенничество, россия
Общество, мошенники, Мошенничество, Россия
Мошенники стали обманывать россиян в депрессии

РИА Новости: мошенники притворяются гуру счастья и обманывают людей в депрессии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники на фоне мартовского пика обращений россиян к психологам создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", предлагают оплатить дорогостоящие консультации, а после получения исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: март - пик обращений к психологам из-за весеннего обострения, авитаминоза и накопившейся усталости. Мошенники создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", "трансформационных коучей" и "энергопрактиков". Они предлагают "экстренное исцеление от тревоги и депрессии" за один сеанс, "авторские методики" и "закрытые клубы", - рассказали в "Мошеловке".
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах
Вчера, 00:37
"Клиентам предлагается оплатить дорогостоящие консультации, курсы или "инициации". После получения денег "специалист" либо исчезает, либо проводит бесполезные консультации, не имеющие эффекта", - добавили там.
Целевая группа этих мошеннических схем - это люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт, тревогу, упадок сил, ищущие быстрые способы решения психологических проблем. Схема актуальна для марта, поскольку сезонный фактор делает ее особенно эффективной.
В "Мошеловке" советуют проверять наличие у специалиста диплома о профильном образовании и сертификатов о повышении квалификации, а также читать отзывы на независимых площадках, а не только в блоге самого специалиста.
"Критично относитесь к обещаниям "быстрого и гарантированного" результата", - заключили там.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
ОбществомошенникиМошенничествоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала