Мошенники стали обманывать россиян в депрессии

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мошенники на фоне мартовского пика обращений россиян к психологам создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", предлагают оплатить дорогостоящие консультации, а после получения исчезают, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Описание схемы: март - пик обращений к психологам из-за весеннего обострения, авитаминоза и накопившейся усталости. Мошенники создают фальшивые каналы и блоги "гуру счастья", "трансформационных коучей" и "энергопрактиков". Они предлагают "экстренное исцеление от тревоги и депрессии" за один сеанс, "авторские методики" и "закрытые клубы", - рассказали в "Мошеловке".

"Клиентам предлагается оплатить дорогостоящие консультации, курсы или "инициации". После получения денег "специалист" либо исчезает, либо проводит бесполезные консультации, не имеющие эффекта", - добавили там.

Целевая группа этих мошеннических схем - это люди, испытывающие эмоциональный дискомфорт, тревогу, упадок сил, ищущие быстрые способы решения психологических проблем. Схема актуальна для марта, поскольку сезонный фактор делает ее особенно эффективной.

В "Мошеловке" советуют проверять наличие у специалиста диплома о профильном образовании и сертификатов о повышении квалификации, а также читать отзывы на независимых площадках, а не только в блоге самого специалиста.