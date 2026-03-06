Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали главные схемы мошенников в преддверии 8 Марта
06.03.2026
В Госдуме назвали главные схемы мошенников в преддверии 8 Марта
В Госдуме назвали главные схемы мошенников в преддверии 8 Марта
В преддверии 8 марта мошенники усиливают активность, маскируются под службы доставки, цветочные магазины и известные бренды, чтобы получить данные банковских... РИА Новости, 06.03.2026
антон немкин (депутат)
госдума рф
единая россия
международный женский день
2026
антон немкин (депутат), госдума рф, единая россия, международный женский день
Антон Немкин (депутат), Госдума РФ, Единая Россия, Международный женский день
В Госдуме назвали главные схемы мошенников в преддверии 8 Марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В преддверии 8 марта мошенники усиливают активность, маскируются под службы доставки, цветочные магазины и известные бренды, чтобы получить данные банковских карт и коды из СМС, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"В преддверии 8 марта мошенники традиционно усиливают активность, играя на эмоциях, ажиотаже вокруг подарков и спешке с заказами. Праздничная атмосфера притупляет бдительность, а злоумышленники умело маскируются под службы доставки, цветочные магазины и известные бренды. В результате люди чаще переходят по подозрительным ссылкам, вводят данные банковских карт и коды из СМС", - сказал Немкин.
По его словам, одна из распространенных схем — фейковые сайты доставки цветов и подарков. Злоумышленники создают копии популярных сервисов или запускают "выгодные акции" в соцсетях и мессенджерах. Депутат отметил, что пользователь оплачивает букет или подарок, но заказ не приходит, а сайт через несколько дней исчезает, таким образом собираются и банковские данные, которые затем используются для повторных списаний.
"Вторая схема — ложные уведомления о доставке. Потенциальной жертве приходит сообщение о том, что на её имя оформлен букет или сюрприз, и для уточнения адреса нужно перейти по ссылке. Ссылка ведёт на фишинговую страницу, где просят ввести данные карты или код подтверждения из СМС. Иногда мошенники звонят от имени "курьерской службы" и под предлогом подтверждения доставки выманивают одноразовые коды", - добавил он.
Парламентарий рассказал, что другая схема связана с поддельными розыгрышами и "подарками от брендов". Пользователям обещают сертификаты, технику или косметику к 8 марта якобы от известных компаний, а для получения "приза" требуется оплатить доставку или ввести реквизиты карты. По его словам, на деле это классический способ хищения средств и персональных данных.
"Четвёртая схема — в преддверии праздника злоумышленники активнее знакомятся в соцсетях, быстро переходят к романтическому общению и обещают отправить подарок или приехать лично. Затем появляются просьбы оплатить "доставку", "таможенный сбор" или срочную финансовую помощь. Эмоциональное давление и доверие становятся инструментом манипуляции", - сообщил Немкин.
Он также добавил, что мошенники предлагают "выгодную подработку" перед праздниками: упаковка подарков, работа на складах или помощь в организации мероприятий.
"Соискателей просят внести "страховой взнос", оплатить обучение или предоставить данные карты для начисления зарплаты. После перевода денег связь с "работодателем" прекращается", - отметил депутат.
Немкин посоветовал в преддверии 8 марта не совершать импульсивных действий.
"Покупки стоит оформлять только на официальных сайтах, внимательно проверяя адрес ресурса, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и никому не сообщать коды подтверждения из СМС. Праздничное настроение не должно становиться поводом для финансовых потерь", - заключил парламентарий.
Антон Немкин (депутат)Госдума РФЕдиная РоссияМеждународный женский день
 
 
