В Госдуме назвали главные схемы мошенников в преддверии 8 Марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В преддверии 8 марта мошенники усиливают активность, маскируются под службы доставки, цветочные магазины и известные бренды, чтобы получить данные банковских карт и коды из СМС, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.
"В преддверии 8 марта мошенники традиционно усиливают активность, играя на эмоциях, ажиотаже вокруг подарков и спешке с заказами. Праздничная атмосфера притупляет бдительность, а злоумышленники умело маскируются под службы доставки, цветочные магазины и известные бренды. В результате люди чаще переходят по подозрительным ссылкам, вводят данные банковских карт и коды из СМС", - сказал Немкин.
По его словам, одна из распространенных схем — фейковые сайты доставки цветов и подарков. Злоумышленники создают копии популярных сервисов или запускают "выгодные акции" в соцсетях и мессенджерах. Депутат отметил, что пользователь оплачивает букет или подарок, но заказ не приходит, а сайт через несколько дней исчезает, таким образом собираются и банковские данные, которые затем используются для повторных списаний.
"Вторая схема — ложные уведомления о доставке. Потенциальной жертве приходит сообщение о том, что на её имя оформлен букет или сюрприз, и для уточнения адреса нужно перейти по ссылке. Ссылка ведёт на фишинговую страницу, где просят ввести данные карты или код подтверждения из СМС. Иногда мошенники звонят от имени "курьерской службы" и под предлогом подтверждения доставки выманивают одноразовые коды", - добавил он.
Парламентарий рассказал, что другая схема связана с поддельными розыгрышами и "подарками от брендов". Пользователям обещают сертификаты, технику или косметику к 8 марта якобы от известных компаний, а для получения "приза" требуется оплатить доставку или ввести реквизиты карты. По его словам, на деле это классический способ хищения средств и персональных данных.
"Четвёртая схема — в преддверии праздника злоумышленники активнее знакомятся в соцсетях, быстро переходят к романтическому общению и обещают отправить подарок или приехать лично. Затем появляются просьбы оплатить "доставку", "таможенный сбор" или срочную финансовую помощь. Эмоциональное давление и доверие становятся инструментом манипуляции", - сообщил Немкин.
Он также добавил, что мошенники предлагают "выгодную подработку" перед праздниками: упаковка подарков, работа на складах или помощь в организации мероприятий.
"Соискателей просят внести "страховой взнос", оплатить обучение или предоставить данные карты для начисления зарплаты. После перевода денег связь с "работодателем" прекращается", - отметил депутат.
Немкин посоветовал в преддверии 8 марта не совершать импульсивных действий.
"Покупки стоит оформлять только на официальных сайтах, внимательно проверяя адрес ресурса, не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и никому не сообщать коды подтверждения из СМС. Праздничное настроение не должно становиться поводом для финансовых потерь", - заключил парламентарий.
