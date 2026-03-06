Мошенники рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае

СТАМБУЛ, 6 мар – РИА Новости. Мошенники активно рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае в апреле, на котором за сравнительно небольшие деньги якобы можно будет увидеть таких мировых звезд, как Гарри Стайлз и Usher, выяснил корреспондент РИА Новости.

Реклама якобы трехдневного музыкального фестиваля Expo Palms Dubai Festival появилась в соцсетях, имеется и сайт фестиваля. Афиши появились в чатах россиян, собирающихся на музыкальные фестивали в ОАЭ и других странах региона.

С 24 по 26 апреля на фестивале якобы выступят Гарри Стайлз, Usher, певица Charli XCX, рэпер A$AP Rocky, исполнители электронной музыки Fred Again…, Gesaffelstein и другие музыканты.

На сайте фальшивого фестиваля имеется ссылка на продажу билетов – всего за 530 дирхамов (145 долларов) за три дня, что для фестиваля в ОАЭ с таким составом участников крайне низкая стоимость. К примеру, билет на однодневный фестиваль OFFLIMITS в Абу-Даби в апреле, на котором выступят такие мировые звезды как Шакира , стоит как минимум 495 дирхамов (135 долларов).

Сайт функционален не до конца – по крайней мере, при заходе из Турции и попытке "купить" билеты демонстрируется экран с ошибкой.

Ни один из заявленных на афише музыкантов не опубликовал сообщение где-либо о планах выступить в Дубае в эти даты, билеты на фестиваль не продаются на сайтах основных билетных операторов.