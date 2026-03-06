Рейтинг@Mail.ru
Мошенники рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае - РИА Новости, 06.03.2026
02:25 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/moshenniki-2078892076.html
Мошенники рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае
Мошенники рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае - РИА Новости, 06.03.2026
Мошенники рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае
Мошенники активно рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае в апреле, на котором за сравнительно небольшие деньги якобы можно будет увидеть таких РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:25:00+03:00
2026-03-06T02:25:00+03:00
оаэ
дубай
абу-даби
шакира
мошенники
мошенничество
общество
оаэ
дубай
абу-даби
оаэ, дубай, абу-даби, шакира, мошенники, мошенничество, общество
ОАЭ, Дубай, Абу-Даби, Шакира, мошенники, Мошенничество, Общество
Мошенники рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае

Мошенники в ОАЭ пытаются завлечь россиян на несуществующий фестиваль со Стайлзом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 мар – РИА Новости. Мошенники активно рекламируют несуществующий музыкальный фестиваль в Дубае в апреле, на котором за сравнительно небольшие деньги якобы можно будет увидеть таких мировых звезд, как Гарри Стайлз и Usher, выяснил корреспондент РИА Новости.
Реклама якобы трехдневного музыкального фестиваля Expo Palms Dubai Festival появилась в соцсетях, имеется и сайт фестиваля. Афиши появились в чатах россиян, собирающихся на музыкальные фестивали в ОАЭ и других странах региона.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Мошенники стали красть аккаунты на маркетплейсах
Вчера, 00:37
С 24 по 26 апреля на фестивале якобы выступят Гарри Стайлз, Usher, певица Charli XCX, рэпер A$AP Rocky, исполнители электронной музыки Fred Again…, Gesaffelstein и другие музыканты.
На сайте фальшивого фестиваля имеется ссылка на продажу билетов – всего за 530 дирхамов (145 долларов) за три дня, что для фестиваля в ОАЭ с таким составом участников крайне низкая стоимость. К примеру, билет на однодневный фестиваль OFFLIMITS в Абу-Даби в апреле, на котором выступят такие мировые звезды как Шакира, стоит как минимум 495 дирхамов (135 долларов).
Сайт функционален не до конца – по крайней мере, при заходе из Турции и попытке "купить" билеты демонстрируется экран с ошибкой.
Ни один из заявленных на афише музыкантов не опубликовал сообщение где-либо о планах выступить в Дубае в эти даты, билеты на фестиваль не продаются на сайтах основных билетных операторов.
"У нас нет информации о фестивале с таким названием и составом в Дубае в эти даты", - сообщили РИА Новости в службе поддержки популярного билетного оператора Platinumlist.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
