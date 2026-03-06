Как телефонные мошенники мстят тем, кто не попался в их ловушку

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Телефонные мошенники не собираются упускать возможность выжать все соки даже из несостоявшихся жертв. В их копилке пока два приема, но последствия — страшные.

Чем грозят новые уловки? И как их избежать?

Начинается атака

Мошенники придумали новый способ доставать россиян. Теперь они мстят лично тем, кто не повелся на их удочку. Если раньше все ограничивалось звонками и уговорами, то теперь в ход идут технологии — и бьют они по самому болезненному.

Как сообщают эксперты сервиса Smart Business Alert, когда жертва отказывается называть данные или коды, начинается атака. Первая схема — это так называемый СМС-бомбинг. На телефон обрушивается шквал уведомлений о регистрациях в разных сервисах. Задача мошенников — превратить ваш телефон в проходной двор.

В итоге начинается атака по СМС и пуш-уведомлениям. Программы забрасывают телефон сотнями, а то и тысячами сообщений. Коды подтверждения, реклама. Заблокировать десятки номеров, которые постоянно меняются, — нереально.

Специалисты говорят: тут особой опасности нет, но это точно неприятно.

"Поедет крыша"

А с теми, кто любит подшутить и над самими мошенниками, разговаривая с ними по часу и доводя до белого каления, скамеры поступают так: добавляют их номер в базу "активных болтунов".

И все — тоже начинается ад. Днем звонят с предложением посылки, вечером — "служба безопасности", ночью — "оператор связи". И так круглосуточно. Даже у самого терпеливого человека через пару дней такого режима поедет крыша.

Так, житель Ульяновска Сергей на собственном опыте убедился, что мошенники шуток не понимают. Ему позвонил очередной аферист, представился курьером и начал выпытывать коды от "Госуслуг".

Сергей быстро смекнул, что к чему, и решил подыграть. Только называл неправильные цифры. Собеседник психовал, а мужчина откровенно веселился. Но веселье быстро кончилось.

"На мой номер пошли бесконечные звонки с разных номеров, — рассказывает Сергей изданию News.ru. — Только я сбрасывал один вызов — тут же следующий. Блокирую один номер, заношу в черный список — мгновенно звонит с другого. Это продолжалось несколько часов. Пришлось вообще отключить телефон".

Но есть вариант еще изощреннее. Ваш номер могут начать использовать для подмены . То есть сами будут звонить другим, но на определителе будете вы. Формально на федеральном уровне с этим борются, но у преступников всегда находятся лазейки через региональных операторов.

Единственный выход в такой ситуации — сменить номер. Но это же тоже непросто: банки, госуслуги, работа, десятки сервисов — все придется перепривязывать к новому номеру. А именно на это и расчет. Мошенникам необязательно украсть деньги — иногда достаточно просто вывести человека из строя.

Эксперты говорят: это больше про психологическое давление. Но есть и побочный эффект — человек злится на компании, от имени которых приходят сообщения. Хотя те вообще ни сном ни духом.

Подозрительные переводы

Но есть метод и опаснее. Например, провокационные переводы через СБП. Мошенники отправляют копеечные суммы, а в комментариях пишут что-то криминальное: про наркотики или другие незаконные сделки. Сумма смешная, а последствия — серьезные.

Банковские системы мониторинга такое не любят. Счет могут заблокировать до выяснения. А то и вовсе придется разбираться с полицией, а доказательство непричастности отнимет время и силы.

Если на вашу карту вдруг упали деньги от незнакомца — не тратьте их. И тем более не отправляйте обратно сами. Такой совет дает в беседе с "Праймом" Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.

Первое, что нужно сделать, — позвонить в банк и сообщить о подозрительном переводе. Это снимет с вас возможные обвинения в соучастии. Потому что мошенники иногда используют чужие счета как транзитные.

Если вы начнете распоряжаться деньгами или вернете их сами, можете автоматически попасть в неприятную историю. Объяснять потом придется не только оператору, но и, возможно, следователю

Молчание — золото

Так что, если вы решили "послать куда подальше" телефонного мошенника, приготовьтесь к последствиям. Многие аферисты неплохо разбираются в технике и знают, как испортить жизнь обидчику. Вплоть до того, что номер добавят в сервис, который будет дергать вас звонками сутками напролет.

Об этом предупреждает Александр Сурмачев из красноярского отделения Банка России. И советует единственный надежный способ — просто сбрасывать. Без каких-либо диалогов и шуток. Потому что попытка "потроллить" афериста — это игра в одни ворота. Вы тратите время и нервы, а в ответ получаете целенаправленную атаку.

Как оказалось, мошенники — не бездушные роботы. Они обидчивые и злопамятные. И у них есть инструменты, чтобы сделать вашу жизнь некомфортной.