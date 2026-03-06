Рейтинг@Mail.ru
Как телефонные мошенники мстят тем, кто не попался в их ловушку - РИА Новости, 06.03.2026
17:28 06.03.2026
Как телефонные мошенники мстят тем, кто не попался в их ловушку
Как телефонные мошенники мстят тем, кто не попался в их ловушку
Как телефонные мошенники мстят тем, кто не попался в их ловушку
Телефонные мошенники не собираются упускать возможность выжать все соки даже из несостоявшихся жертв. В их копилке пока два приема, но последствия — страшные. РИА Новости, 06.03.2026
Как телефонные мошенники мстят тем, кто не попался в их ловушку

© iStock.com / Milan_JovicТелефонный мошенник
Телефонный мошенник - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / Milan_Jovic
Телефонный мошенник
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Телефонные мошенники не собираются упускать возможность выжать все соки даже из несостоявшихся жертв. В их копилке пока два приема, но последствия — страшные.
Чем грозят новые уловки? И как их избежать?

Начинается атака

Мошенники придумали новый способ доставать россиян. Теперь они мстят лично тем, кто не повелся на их удочку. Если раньше все ограничивалось звонками и уговорами, то теперь в ход идут технологии — и бьют они по самому болезненному.
Как сообщают эксперты сервиса Smart Business Alert, когда жертва отказывается называть данные или коды, начинается атака. Первая схема — это так называемый СМС-бомбинг. На телефон обрушивается шквал уведомлений о регистрациях в разных сервисах. Задача мошенников — превратить ваш телефон в проходной двор.
В итоге начинается атака по СМС и пуш-уведомлениям. Программы забрасывают телефон сотнями, а то и тысячами сообщений. Коды подтверждения, реклама. Заблокировать десятки номеров, которые постоянно меняются, — нереально.
Специалисты говорят: тут особой опасности нет, но это точно неприятно.

"Поедет крыша"

А с теми, кто любит подшутить и над самими мошенниками, разговаривая с ними по часу и доводя до белого каления, скамеры поступают так: добавляют их номер в базу "активных болтунов".
И все — тоже начинается ад. Днем звонят с предложением посылки, вечером — "служба безопасности", ночью — "оператор связи". И так круглосуточно. Даже у самого терпеливого человека через пару дней такого режима поедет крыша.
Так, житель Ульяновска Сергей на собственном опыте убедился, что мошенники шуток не понимают. Ему позвонил очередной аферист, представился курьером и начал выпытывать коды от "Госуслуг".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Сергей быстро смекнул, что к чему, и решил подыграть. Только называл неправильные цифры. Собеседник психовал, а мужчина откровенно веселился. Но веселье быстро кончилось.
"На мой номер пошли бесконечные звонки с разных номеров, — рассказывает Сергей изданию News.ru. — Только я сбрасывал один вызов — тут же следующий. Блокирую один номер, заношу в черный список — мгновенно звонит с другого. Это продолжалось несколько часов. Пришлось вообще отключить телефон".
Но есть вариант еще изощреннее. Ваш номер могут начать использовать для подмены. То есть сами будут звонить другим, но на определителе будете вы. Формально на федеральном уровне с этим борются, но у преступников всегда находятся лазейки через региональных операторов.
Единственный выход в такой ситуации — сменить номер. Но это же тоже непросто: банки, госуслуги, работа, десятки сервисов — все придется перепривязывать к новому номеру. А именно на это и расчет. Мошенникам необязательно украсть деньги — иногда достаточно просто вывести человека из строя.
Эксперты говорят: это больше про психологическое давление. Но есть и побочный эффект — человек злится на компании, от имени которых приходят сообщения. Хотя те вообще ни сном ни духом.

Подозрительные переводы

Но есть метод и опаснее. Например, провокационные переводы через СБП. Мошенники отправляют копеечные суммы, а в комментариях пишут что-то криминальное: про наркотики или другие незаконные сделки. Сумма смешная, а последствия — серьезные.
Банковские системы мониторинга такое не любят. Счет могут заблокировать до выяснения. А то и вовсе придется разбираться с полицией, а доказательство непричастности отнимет время и силы.
Если на вашу карту вдруг упали деньги от незнакомца — не тратьте их. И тем более не отправляйте обратно сами. Такой совет дает в беседе с "Праймом" Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области.
Первое, что нужно сделать, — позвонить в банк и сообщить о подозрительном переводе. Это снимет с вас возможные обвинения в соучастии. Потому что мошенники иногда используют чужие счета как транзитные.
© Fotolia / WutzkohМобильный телефон
Возможности мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / Wutzkoh
Мобильный телефон
Если вы начнете распоряжаться деньгами или вернете их сами, можете автоматически попасть в неприятную историю. Объяснять потом придется не только оператору, но и, возможно, следователю.

Молчание — золото

Так что, если вы решили "послать куда подальше" телефонного мошенника, приготовьтесь к последствиям. Многие аферисты неплохо разбираются в технике и знают, как испортить жизнь обидчику. Вплоть до того, что номер добавят в сервис, который будет дергать вас звонками сутками напролет.
Об этом предупреждает Александр Сурмачев из красноярского отделения Банка России. И советует единственный надежный способ — просто сбрасывать. Без каких-либо диалогов и шуток. Потому что попытка "потроллить" афериста — это игра в одни ворота. Вы тратите время и нервы, а в ответ получаете целенаправленную атаку.
Как оказалось, мошенники — не бездушные роботы. Они обидчивые и злопамятные. И у них есть инструменты, чтобы сделать вашу жизнь некомфортной.
Самый эффективный способ "отомстить" — не дать им ничего. Иными словами, вообще не отвечать. Молчать, если трубку все-таки взяли. И вешать сразу же. В мире цифровых угроз лучшая шутка — та, которую вы оставили при себе.
 
 
 
