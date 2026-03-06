Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ

ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Самыми популярными способами обмана россиян, застрявших в ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стали мошеннические предложения трансфера из страны, рассказали РИА Новости в крупнейшем онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.

"Самый распространенный тип мошенничества, который появился в эти дни - предложение вывоза на частном бизнес-джете за сумму от 3 до 20 тысяч долларов", - рассказали в сообществе "Русские в Дубае".

В сообществе отметили, что его модераторы и боты, используемые группой, каждый день удаляют десятки таких предложений от мошенников. Однако это не единственный популярный в настоящий момент способ обмана.

"(Мошенники предлагают - ред.) и сопутствующие трансферы в Оман или Саудовскую Аравию . Мошенничество заключается в том, что просят предоплату за бронирование, а потом исчезают", - рассказали в сообществе.