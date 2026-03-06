https://ria.ru/20260306/moshennichestvo-2078908410.html
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ
Самыми популярными способами обмана россиян, застрявших в ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стали мошеннические предложения трансфера из страны,... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
ближний восток
сша
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
сша
иран
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ
ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Самыми популярными способами обмана россиян, застрявших в ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стали мошеннические предложения трансфера из страны, рассказали РИА Новости в крупнейшем онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.
"Самый распространенный тип мошенничества, который появился в эти дни - предложение вывоза на частном бизнес-джете за сумму от 3 до 20 тысяч долларов", - рассказали в сообществе "Русские в Дубае".
В сообществе отметили, что его модераторы и боты, используемые группой, каждый день удаляют десятки таких предложений от мошенников. Однако это не единственный популярный в настоящий момент способ обмана.
"(Мошенники предлагают - ред.) и сопутствующие трансферы в Оман
или Саудовскую Аравию
. Мошенничество заключается в том, что просят предоплату за бронирование, а потом исчезают", - рассказали в сообществе.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. На фоне эскалации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.