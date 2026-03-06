Рейтинг@Mail.ru
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ - РИА Новости, 06.03.2026
06:36 06.03.2026
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ
в мире, ближний восток, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Названы самые популярные схемы обмана россиян, застрявших в ОАЭ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на Дубай
Вид на Дубай. Архивное фото
ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Самыми популярными способами обмана россиян, застрявших в ОАЭ на фоне эскалации на Ближнем Востоке, стали мошеннические предложения трансфера из страны, рассказали РИА Новости в крупнейшем онлайн-сообществе граждан РФ в Эмиратах.
"Самый распространенный тип мошенничества, который появился в эти дни - предложение вывоза на частном бизнес-джете за сумму от 3 до 20 тысяч долларов", - рассказали в сообществе "Русские в Дубае".
В сообществе отметили, что его модераторы и боты, используемые группой, каждый день удаляют десятки таких предложений от мошенников. Однако это не единственный популярный в настоящий момент способ обмана.
"(Мошенники предлагают - ред.) и сопутствующие трансферы в Оман или Саудовскую Аравию. Мошенничество заключается в том, что просят предоплату за бронирование, а потом исчезают", - рассказали в сообществе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. На фоне эскалации возникли масштабные сбои в авиасообщении со странами региона.
В миреБлижний ВостокСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
