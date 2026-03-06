Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил перспективы сотрудничества с предприятиями Белоруссии в ходе рабой поездки в Минск, сообщает пресс-служба главы региона.

Белоруссия и Мордовия имеют давние дружеские и деловые отношения, между ними действует межправительственное Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

"Республика Беларусь – один из крупнейших торговых партнеров Мордовии. Торгово-экономические отношения с Белоруссией поддерживают более 60 предприятий Мордовии. Мордовия закупает у белорусских производителей много сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, ведет поставки продукции, производимой на предприятиях региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мордовия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества, развитие кооперационных связей, запуск совместных проектов. Так, по итогам бизнес-миссии Мордовии в Белоруссию в октябре 2025 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брестским электроламповым заводом и НИИИС имени А.Н. Лодыгина, "Лидер-Компаундом" и заводом "Полимир", "Станкостроителем" и Осиповичским завод транспортного машиностроения, Технопарком Мордовии и Национальным центром интеллектуальной собственности Белоруссии.

"Глава Мордовии обсудил вопросы укрепления промышленной кооперации с руководством Брестского электролампового завода и завода бытовой техники "Атлант". Оба предприятия сотрудничают с НИИИС им. А.Н. Лодыгина, который выпускает продукцию, отвечающую самым высоким международным стандартам", - подчеркивается в сообщении.