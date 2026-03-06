Рейтинг@Mail.ru
Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии - РИА Новости, 06.03.2026
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
20:48 06.03.2026
Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии
Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии - РИА Новости, 06.03.2026
Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии
Глава Мордовии Артём Здунов обсудил перспективы сотрудничества с предприятиями Белоруссии в ходе рабой поездки в Минск, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.03.2026
республика мордовия
белоруссия
минск
артем здунов
александр старовойтов
промомед
https://ria.ru/20260221/mordoviya-2075957687.html
https://ria.ru/20260305/rezultaty-2078804287.html
белоруссия
минск
белоруссия, минск, артем здунов, александр старовойтов, промомед
Республика Мордовия, Белоруссия, Минск, Артем Здунов, Александр Старовойтов, Промомед
Глава Мордовии обсудил планы сотрудничества с предприятиями Белоруссии

Здунов обсудил перспективы сотрудничества с белорусскими предприятиями

Глава Республики Мордовия Артем Здунов
Глава Республики Мордовия Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов обсудил перспективы сотрудничества с предприятиями Белоруссии в ходе рабой поездки в Минск, сообщает пресс-служба главы региона.
Белоруссия и Мордовия имеют давние дружеские и деловые отношения, между ними действует межправительственное Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников и глава Мордовии Артем Здунов во время посещения фармацевтического завода Биохимик в Саранске - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Главе Минэкономразвития РФ показали производства ОЭЗ в Саранске
21 февраля, 13:00
"Республика Беларусь – один из крупнейших торговых партнеров Мордовии. Торгово-экономические отношения с Белоруссией поддерживают более 60 предприятий Мордовии. Мордовия закупает у белорусских производителей много сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, ведет поставки продукции, производимой на предприятиях региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мордовия нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества, развитие кооперационных связей, запуск совместных проектов. Так, по итогам бизнес-миссии Мордовии в Белоруссию в октябре 2025 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Брестским электроламповым заводом и НИИИС имени А.Н. Лодыгина, "Лидер-Компаундом" и заводом "Полимир", "Станкостроителем" и Осиповичским завод транспортного машиностроения, Технопарком Мордовии и Национальным центром интеллектуальной собственности Белоруссии.
"Глава Мордовии обсудил вопросы укрепления промышленной кооперации с руководством Брестского электролампового завода и завода бытовой техники "Атлант". Оба предприятия сотрудничают с НИИИС им. А.Н. Лодыгина, который выпускает продукцию, отвечающую самым высоким международным стандартам", - подчеркивается в сообщении.
Глава Мордовии также встретился с заместителем министра здравоохранения Белоруссии Александром Старовойтовым, чтобы обсудить развитие сотрудничества в фармацевтической отрасли. Речь шла о вариантах поставок в Белоруссию лекарственных препаратов от фармкомпании "Промомед", о возможности локализации по схеме "полный цикл" препаратов на производственной площадке "Белмедпрепараты", а также о проведении обучающих семинаров для специалистов здравоохранения Белоруссии в области новейших методов лечения сахарного диабета.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Глава Мордовии представил результаты нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
5 марта, 16:48
 
Республика МордовияБелоруссияМинскАртем ЗдуновАлександр СтаровойтовПромомед
 
 
