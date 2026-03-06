https://ria.ru/20260306/moldavija-2079151645.html
Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Жители Молдавии переплатили порядка 540 миллионов долларов за газ за последние три года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
После прекращения Украиной
транзита российского газа в Европу
, а также нежелания Кишинева
выплачивать долг "Газпрому
" Молдавия
и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
«
"Только за 2023–2025 годы разница между ценой, по которой Молдавия покупала газ, и средней европейской ценой составила 542 миллиона долларов. Из этой суммы 102 миллиона долларов приходится только на прошлый год", - сказал Филат
.
По словам политика, дополнительные расходы фактически включаются в тарифы для населения.
"Эти расходы включены в тариф, и его оплачивают граждане. Поэтому счета за коммунальные услуги остаются высокими, несмотря на заявления о снижении тарифов", - добавил он.
После энергетического кризиса 2022–2023 годов Молдавия увеличила закупки газа на европейском рынке. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.