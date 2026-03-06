Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/moldavija-2079151645.html
Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года
Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года - РИА Новости, 06.03.2026
Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года
Жители Молдавии переплатили порядка 540 миллионов долларов за газ за последние три года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил РИА Новости бывший... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:56:00+03:00
2026-03-06T23:56:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
украина
владимир филат
либерально-демократическая партия молдавии
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_8319011988f9352cedb27cf6704fc63e.jpg
https://ria.ru/20260305/pridnestrove-2078682394.html
https://ria.ru/20260206/moldaviya-2072684108.html
молдавия
кишинев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058615312_56:0:1193:853_1920x0_80_0_0_89f99c899a2dc702d38c12ba08ec6c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, украина, владимир филат, либерально-демократическая партия молдавии, газпром
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина, Владимир Филат, Либерально-демократическая партия Молдавии, Газпром
Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года

РИА Новости: Филат заявил, что молдаване переплатили за газ примерно $540 млн

© РИА НовостиЭкс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Жители Молдавии переплатили порядка 540 миллионов долларов за газ за последние три года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается на росте тарифов для населения.
Газораспределительная станция в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Кишинев продлил разрешение на поставки газа в Приднестровье на три месяца
5 марта, 11:22
«
"Только за 2023–2025 годы разница между ценой, по которой Молдавия покупала газ, и средней европейской ценой составила 542 миллиона долларов. Из этой суммы 102 миллиона долларов приходится только на прошлый год", - сказал Филат.
По словам политика, дополнительные расходы фактически включаются в тарифы для населения.
"Эти расходы включены в тариф, и его оплачивают граждане. Поэтому счета за коммунальные услуги остаются высокими, несмотря на заявления о снижении тарифов", - добавил он.
После энергетического кризиса 2022–2023 годов Молдавия увеличила закупки газа на европейском рынке. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Экс-премьер Молдавии рассказал, сколько жители переплатили за газ
6 февраля, 13:28
 
В миреМолдавияКишиневУкраинаВладимир ФилатЛиберально-демократическая партия МолдавииГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала