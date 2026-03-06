Экс-премьер Молдавии оценил, сколько жители переплатили за газ за три года

КИШИНЕВ, 6 мар - РИА Новости. Жители Молдавии переплатили порядка 540 миллионов долларов за газ за последние три года по сравнению со среднеевропейскими ценами, заявил РИА Новости бывший премьер-министр республики, лидер Либерально-демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.

"Эти расходы включены в тариф, и его оплачивают граждане. Поэтому счета за коммунальные услуги остаются высокими, несмотря на заявления о снижении тарифов", - добавил он.

После энергетического кризиса 2022–2023 годов Молдавия увеличила закупки газа на европейском рынке. В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.