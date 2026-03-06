https://ria.ru/20260306/mishina-gallyamov-2079085225.html
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при России в Челябинске. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T17:42:00+03:00
2026-03-06T17:42:00+03:00
2026-03-06T17:42:00+03:00
фигурное катание
анастасия мишина
александр галлямов
александра бойкова
дмитрий козловский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003240796_0:195:2621:1669_1920x0_80_0_0_05b0c98587ef94a2433315c5f3af36d2.jpg
https://ria.ru/20260306/final-gran-pri-rossii-figurnoe-katanie-2078924899.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003240796_0:0:2329:1747_1920x0_80_0_0_1d51d727a36332082ef5d83de0459348.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия мишина, александр галлямов, александра бойкова, дмитрий козловский
Фигурное катание, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы в Финале Гран-при России