Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России
Фигурное катание
 
17:42 06.03.2026
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при России в Челябинске.
анастасия мишина, александр галлямов, александра бойкова, дмитрий козловский
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу в Финале Гран-при России

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при России в Челябинске.
За свое выступление спортсмены набрали 80,13 балла. Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (80,12), третье - Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (75,33).
Пары представят произвольные программы в воскресенье.
Гуменник и таланты Тутберидзе: главные интриги Финала Гран-при у фигуристов
Фигурное катание, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский
 
