Ветеран "Спартака" назвал проблему команды после разгрома от "Динамо"
12:58 06.03.2026
Ветеран "Спартака" назвал проблему команды после разгрома от "Динамо"
Ветеран "Спартака" назвал проблему команды после разгрома от "Динамо"
Первый матч 1/2 финала пути РПЛ Кубка России между столичными "Спартаком" и "Динамо" показал, что "красно-белым" необходимо наладить игру в обороне, пока каждый РИА Новости Спорт, 06.03.2026
александр мирзоян, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Александр Мирзоян, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Первый матч 1/2 финала пути РПЛ Кубка России между столичными "Спартаком" и "Динамо" показал, что "красно-белым" необходимо наладить игру в обороне, пока каждый футболист там играет сам за себя, заявил РИА Новости председатель Союза ветеранов футбола России чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мирзоян.
"Спартак" в четверг на выезде разгромно проиграл "Динамо" (2:5) в дерби. Ответная встреча состоится 18 марта.
«
"Счет 2:5, конечно, неприятный, но будем надеяться, что все исправится и "Спартак" снова заиграет. Начали хорошо, игра была обоюдоострой. И даже нелепый гол в начале не сбил команду. Нужно наладить взаимодействие в оборонительных действиях. Такое ощущение, что каждый играет сам за себя. Когда подбирают игроков на определенные позиции, особенно центральных защитников, то выбирают людей, которые хорошо чувствуют друг друга. От центральных защитников очень многое зависит. Тренерам нужно поработать над этим", - сказал Мирзоян.
"Может, даже не надо искать новых защитников, можно найти из тех футболистов, что есть в команде. На этой позиции должны быть опытные и серьезные игроки. Они могут быть по возрасту молодые, но иметь достаточно хороший опыт. А атака у "Спартака" более-менее интересная, ребята скоростные, взаимодействуют друг с другом", - добавил он.
Ветеран "красно-белых" рассказал о хорошей работе в обороне на примере других команд РПЛ. "В "Зените", например, играет Нино и еще взяли (Игоря) Дивеева из ЦСКА. Видимо, (Сергей) Семак увидел, что нет взаимодействий, которые цементировали бы оборону. Они и пригласили Дивеева, чтобы центральная зона стала более стабильной", - пояснил Мирзоян.
ФутболАлександр МирзоянСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
