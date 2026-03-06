Ветеран "Спартака" назвал проблему команды после разгрома от "Динамо"

«

"Счет 2:5, конечно, неприятный, но будем надеяться, что все исправится и "Спартак" снова заиграет. Начали хорошо, игра была обоюдоострой. И даже нелепый гол в начале не сбил команду. Нужно наладить взаимодействие в оборонительных действиях. Такое ощущение, что каждый играет сам за себя. Когда подбирают игроков на определенные позиции, особенно центральных защитников, то выбирают людей, которые хорошо чувствуют друг друга. От центральных защитников очень многое зависит. Тренерам нужно поработать над этим", - сказал Мирзоян.