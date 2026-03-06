Международный женский день: как появился праздник 8 Марта

Международный женский день — это праздник, который отмечают 8 марта во многих странах мира. Его истоки связаны с движением женщин за политические, социальные и трудовые права. Идея общего международного женского дня была предложена Кларой Цеткин в 1910 году, а дата 8 марта закрепилась постепенно и во многом связана с событиями 1917 года в России. В СССР 8 Марта стало государственным праздником в 1921 году, а нерабочим днем — в 1960-е годы. С 1975 года праздник получил дополнительное международное закрепление через ООН.

Сегодня 8 Марта официально отмечается более чем в ста странах, однако его смысл и формат различаются. В России и других странах бывшего СССР этот день обычно воспринимается как праздник женщин, весны, внимания и поздравлений. В ряде других стран он остается прежде всего днем общественных акций, дискуссий и инициатив, посвященных равноправию и правам женщин.

Кратко: что нужно знать о 8 Марта

Первый весенний месяц традиционно ассоциируется для большинства россиян с Международным женским днем, который в нашей стране отмечается 8 марта вот уже больше века. И пусть первоначальный смысл праздника совершенно не похож на то, каким значением наполняют этот день сегодня, тем не менее он остается важным днем для каждой женщины. Ведь это теплый и светлый праздник, наполненный улыбками, поздравлениями и большим количество искренних теплых слов и сердечных пожеланий.

В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, а потому выходной праздничный день переносится на понедельник, 9 марта. А значит, россиян ждет три выходных подряд, с 7 по 9 марта.

Почему отмечают именно 8 марта

Условным началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года. В этот день в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль", организованный женщинами, трудящимися в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие. Именно этому дню впоследствии дадут название "женский день".

Уже гораздо позднее, в 1908 году, история повторилась. Женщины предъявляли все те же требования, что и 50 лет назад: иметь избирательное право и работать в достойных условиях. Случилось это в последний день февраля. Демонстрация закончилась столкновением с полицейскими, которые разогнали митингующих холодной водой.

Кто предложил Международный женский день

Еще через год, в 1909 году, в Женский день снова были организованы демонстрации и забастовки, а уже в 1910 году они состоялись практически во всех крупных городах Соединенных Штатов Америки. В то же время представительницы американских феминистских и социалистических организаций присутствовали на II международной конференции женщин-социалисток в Дании, в Копенгагене. Клара Цеткин, которая являлась активисткой международного социал-демократического движения, присутствовала на том мероприятии и вдохновилась опытом американских работниц в борьбе за равноправие и предложила выбрать один день в году, когда женщины будут открыто привлекать внимание к своим проблемам не только внутри своих городов и стран, но и во всем мире. Тогда на конференции прошло голосование за учреждение Международного дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.

Впоследствии в течение нескольких лет Международный женский день отмечался в разные даты. Например, в 1911-м он прошел 19 марта, в 1912 году пришелся на 12 мая, а в 1914-м – на 8 марта.

1975 год стал Международным годом женщин, и именно он прочно закрепил 8 марта в качестве Международного женского дня. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам выбрать удобный день в текущем году, который не противоречил бы традициями обычаям страны, и объявить его Днем борьбы за права женщин и международный мир.

История Международного женского дня по годам

В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге, а в 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).

8 марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Советский Союз на протяжении долгого времени оставался единственной европейской страной, где 8 марта считался официальным государственным праздником. С середины 1980-х гг. постепенно началась деполитизация Женского дня и уже к 90-м гг. борьба за равноправие вовсе ушла на второй план. Праздник стал праздником весны, красоты и всех женщин.

Что означает 8 Марта сегодня

За более чем столетие смысл Международного женского дня заметно изменился. Изначально он был связан с борьбой женщин за избирательные, трудовые и гражданские права. Со временем в разных странах сложились разные модели его восприятия: где-то 8 марта остается днем общественной и политической повестки, а где-то стало прежде всего праздником уважения, благодарности и внимания к женщинам.

В России Международный женский день ассоциируется с семейными поздравлениями, цветами, подарками, школьными и корпоративными мероприятиями. При этом его историческая основа сохраняет значение: праздник по-прежнему напоминает о долгом пути к равноправию и о том, что вопросы участия женщин в общественной, профессиональной и политической жизни остаются частью международной повестки.

Как отмечают 8 Марта в России

За десятилетия, на протяжении которых в России отмечают Международный женский день, вокруг этого праздника сложилось несколько традиций. Прежде всего в этот день принято поздравлять всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста (матерей и сестер, дочерей и коллег, учителей и руководителей, и так далее): дарить подарки, говорить много теплых слов и пожеланий. Многие мужчины в этот день в честь праздника берут на себя бытовые дела, полностью освобождая женщин в своей семье от домашних хлопот. В компаниях и организациях для женщин-сотрудниц часто устраивают праздничные мероприятия с поздравлениями и даже угощением.

Особое место в этом празднике занимают цветы. Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.

Международный женский день и ООН

Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, к примеру:

в 2018 году – "Время настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему";

в 2019 году – "Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен";

в 2020 году – "Я – поколение равенства: реализация прав женщин";

в 2021 году – "Женщины на руководящих постах: достижение равноправного будущего в эпоху COVID-19";

в 2022 году – "Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра".

в 2023 году – “Инновации и технологии для обеспечения гендерного равенства”;

в 2024 году – “Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс”.

В 2025 году девиз праздника звучит как “Для всех женщин и девочек: права, равенство, расширение возможностей”.

В соответствии с заявленной тематикой в Женский день нередко проводятся выступления и лекции, касающиеся проблем гендерного равенства, организовываются встречи женщин-активисток и т.д. Важно отметить, что такие мероприятия проводятся и в течение всего года.

Также во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния. На производствах отдельно отмечают успехи и достижения женщин.

Как поздравить с 8 Марта

В поздравлениях женщинам на 8 Марта принято подчеркивать не только их женственность, но и успехи, которых они достигли.

Например, в поздравлении коллеге можно отметить те проекты, успешной реализации которых во многом способствовали именно ее старания, ее вклад в создание комфортной и продуктивной атмосферы на рабочем месте, сплочении коллектива или, например, помощь в работе с документами, а в завершении пожелать дальнейших успехов в выбранной профессии.

Не стоит акцентировать внимание на внешности. Вместо "желаю тебе оставаться такой же красивой!" лучше пожелать "достигай всех целей!" или "будь всегда такой сильной!". Внутрисемейные и дружеские поздравления могут быть менее формальными и даже с долей юмора, но важно наверняка знать, не заденет ли это девушку.

Поздравления не должны быть обезличенными, если оно не адресовано сразу нескольким женщинам. Лучше отойти от банальных четверостиший и постараться сказать от души, даже если это будет казаться нескладным. В этот праздник в поздравлении нужно подчеркнуть значимость женщины в обществе, семье, на работе и в личных отношениях.

Советами поделилась Екатерина Суворова, экспериментальный психолог и финансист по управлению рисками.

Уделите внимание, а не поздравляйте мимоходом. Смотрите в глаза, говорите лично. Даже короткая фраза, произнесенная с визуальным контактом, звучит глубже. Не используйте заезженные поздравительные фразы, как будто взятые из открыток в соцсетях. Женщина очень тонко чувствует формальность и обязаловку, особенно в праздники. Персонализируйте поздравление, вложите в него смысл, связанный конкретно с этой женщиной. Подчеркните, что именно она для вас значит. Даже если это мягкие, едва заметные акценты, они работают сильнее любых общих слов. Перед тем как идти поздравлять, например, целый коллектив, выделите минуту времени на обдумывание поздравления для каждой женщины. Вспомните свои отношения с каждой, сосредоточьтесь на положительных впечатлениях и поздравляйте, опираясь на них. Не бойтесь в этот день немного нарушить границы. Для поздравительной коммуникации допустимо проявлять чуть больше теплоты, внимания или юмора, чем обычно принято в коллективе. Такое легкое нарушение стандартных границ помогает сделать общение искренним, позитивным, создает праздничное настроение и даже улучшает взаимодействие.

Что подарить на 8 марта

Не существует перечня конкретных подарков, которые полагается дарить именно 8 марта. Чаще всего женщины получают ювелирные украшения, парфюм и косметические средства, различные сертификаты (например, в салоны красоты и магазины одежды), разнообразные сладости и, конечно же, цветы.

В марте появляется множество весенних цветов, которые стали уже символом Международного женского дня. Самым популярным из них считается мимоза. Даже на открытках и упаковочной бумаге, приуроченным к этому дню, изображение этого цветка нередко выступают в качестве декоративного элемента.

Подарок на Международный женский день не обязательно должен быть дорогим. Это может быть даже весьма бюджетная вещь, но которая станет проявлением искренней заботы. Например, если у супруги разбилась любимая кружка, можно постараться найти такую же.

"Одна из главных традиций празднования Международного женского дня — дарить цветы. Этот жест связан с приходом весны: после долгой зимы именно они первыми символизируют обновление, жизнь и красоту. Букет стал универсальным способом выразить признательность и нежность. Со временем традиция дополнилась подарками, имеющими более глубокий и долговечный смысл. Если цветы радуют здесь и сейчас, то предметы для дома остаются надолго и становятся частью повседневной жизни."

Место Подарок % респондентов 1 Цветы 61% 2 Ювелирные изделия 50% 3 Путешествие/выходные в другом городе 41% 4 Подарочная карта 38% 5 Подарки для дома (техника, посуда и т.д.) 22% 6 Бьюти-услуги 22% 7 Одежда/аксессуары 18% 8 Косметика 15% 9 Книги\обучающие курсы 6,98%

по результатам совместного исследования Института общественного мнения Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert

В каких странах отмечают 8 марта

Международный женский день официально считается праздником и выходным днем не только в России, но в таких странах, как:

КНДР;

Монголия;

Ангола;

Замбия;

Гвинея-Бисау;

Камбоджа;

Уганда;

Кения;

Эритрея.

Также Международный женский день отмечается в Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии, Молдавии, Узбекистане, Киргизии, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии.

В Таджикистане Международный женский день был переименован в День матери (в 2009 году). В Туркмении до 2008 года 8 марта вообще не отмечали Женский день, так как он был перенесен на день весеннего равноденствия (21 марта) и соединен с Наврузом (национальным праздником весны), а назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент страны вернул праздничный статус 8 марта.

В Латвии 8 марта считался праздничным выходным днем до 1991 года, впоследствии его отменили. В 2007 году было принято решение вернуть Международный женский день и дать ему статус официального праздника, но выходным днем он до сих пор не считается.

В каких странах 8 Марта — выходной

Страна Статус 8 марта Особенности празднования Россия Государственный праздник (выходной день) Женщинам дарят цветы и подарки, поздравляют на работе и дома Беларусь Общереспубликанский праздник (выходной день) Носит название День женщин Казахстан Государственный праздник (выходной день) Праздник отмечается очень широко и массово: проводятся мероприятия и концерты, благотворительные акции и награждения Азербайджан Государственный праздник (выходной день) Для женщин устраивают семейные ужины, дарят подарки, мужчины нередко берут на себя обязанности по дому Узбекистан Выходной день 8 марта в стране отмечают День матери Германия В основном рабочий день, в некоторых регионах (например, в Берлине) - выходной 8 марта здесь по-прежнему воспринимается как праздник борьбы за равноправие женщин и отмечается соответствующими мероприятиями Италия Рабочий день Этот праздник считается полностью женским, поэтому даже праздничные вечеринки проходят без мужчин Китай Рабочий день Женщин нередко отпускают с работы чуть раньше, а праздновать принято дома в кругу семьи Куба Государственный праздник (выходной день) В честь праздника устраивают различные мероприятия, в том числе - карнавалы Лаос Выходной день (только для женщин) Мужчины в этот день выходят на работу США Рабочий день Проводятся общественные мероприятия и акции, однако большой популярностью праздник не пользуется и подарки в этот день дарить не принято Япония Не отмечают Похожие праздники отмечают 3 марта (Праздник кукол или Праздник девочек) и 14 марта (“Белый день”, когда мужчины дарят подарки любимым женщинам

Мифы и заблуждения о 8 Марта

Вокруг Международного женского дня существует немало упрощенных представлений. Один из самых распространенных мифов — что 8 Марта изначально было только праздником весны, цветов и поздравлений. Исторически праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за права и равноправие, а его современное "весеннее" восприятие сформировалось позже, особенно в советской и постсоветской традиции.

Еще одно заблуждение — что дата 8 марта была установлена сразу. На самом деле в первые годы Международный женский день отмечался в разные дни марта и даже мая, а окончательно дата закрепилась постепенно. Также неверно считать, что праздник имеет одинаковый смысл во всех странах: в России и ряде стран СНГ он чаще воспринимается как семейный и праздничный день, тогда как в ряде европейских стран и в международной повестке 8 марта по-прежнему тесно связано с темами равноправия, гражданских прав и общественных инициатив.

Другие международные дни, посвящённые женщинам

Кроме Международного женского дня отмечается еще ряд женских праздников при поддержке ООН:

11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке;

19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта;

23 июня – Международный день вдов;

11 октября – Международный день девочек;

15 октября – Международный день сельских женщин;

25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.