Международный женский день: как появился праздник 8 Марта
8 Марта: история Международного женского дня, суть и традиции
Международный женский день: как появился праздник 8 Марта
Почему отмечают 8 Марта, кто предложил Международный женский день, как менялся смысл праздника, когда он стал выходным и в каких странах его отмечают.
Международный женский день — это праздник, который отмечают 8 марта во многих странах мира. Его истоки связаны с движением женщин за политические, социальные и трудовые права. Идея общего международного женского дня была предложена Кларой Цеткин в 1910 году, а дата 8 марта закрепилась постепенно и во многом связана с событиями 1917 года в России. В СССР 8 Марта стало государственным праздником в 1921 году, а нерабочим днем — в 1960-е годы. С 1975 года праздник получил дополнительное международное закрепление через ООН.
Сегодня 8 Марта официально отмечается более чем в ста странах, однако его смысл и формат различаются. В России и других странах бывшего СССР этот день обычно воспринимается как праздник женщин, весны, внимания и поздравлений. В ряде других стран он остается прежде всего днем общественных акций, дискуссий и инициатив, посвященных равноправию и правам женщин.
Кратко: что нужно знать о 8 Марта
Первый весенний месяц традиционно ассоциируется для большинства россиян с Международным женским днем, который в нашей стране отмечается 8 марта вот уже больше века. И пусть первоначальный смысл праздника совершенно не похож на то, каким значением наполняют этот день сегодня, тем не менее он остается важным днем для каждой женщины. Ведь это теплый и светлый праздник, наполненный улыбками, поздравлениями и большим количество искренних теплых слов и сердечных пожеланий.
В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, а потому выходной праздничный день переносится
на понедельник, 9 марта. А значит, россиян ждет три выходных подряд, с 7 по 9 марта.
Почему отмечают именно 8 марта
Условным началом истории Международного женского дня считается 8 марта 1857 года. В этот день в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль", организованный женщинами, трудящимися в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие. Именно этому дню впоследствии дадут название "женский день".
Уже гораздо позднее, в 1908 году, история повторилась. Женщины предъявляли все те же требования, что и 50 лет назад: иметь избирательное право и работать в достойных условиях. Случилось это в последний день февраля. Демонстрация закончилась столкновением с полицейскими, которые разогнали митингующих холодной водой.
Кто предложил Международный женский день
Еще через год, в 1909 году, в Женский день снова были организованы демонстрации и забастовки, а уже в 1910 году они состоялись практически во всех крупных городах Соединенных Штатов Америки. В то же время представительницы американских феминистских и социалистических организаций присутствовали на II международной конференции женщин-социалисток в Дании, в Копенгагене. Клара Цеткин, которая являлась активисткой международного социал-демократического движения, присутствовала на том мероприятии и вдохновилась опытом американских работниц в борьбе за равноправие и предложила выбрать один день в году, когда женщины будут открыто привлекать внимание к своим проблемам не только внутри своих городов и стран, но и во всем мире. Тогда на конференции прошло голосование за учреждение Международного дня солидарности трудящихся женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие.
Впоследствии в течение нескольких лет Международный женский день отмечался в разные даты. Например, в 1911-м он прошел 19 марта, в 1912 году пришелся на 12 мая, а в 1914-м – на 8 марта.
1975 год стал Международным годом женщин, и именно он прочно закрепил 8 марта в качестве Международного женского дня. В 1977 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государствам выбрать удобный день в текущем году, который не противоречил бы традициями обычаям страны, и объявить его Днем борьбы за права женщин и международный мир.
История Международного женского дня по годам
В России "женский день" в первый раз состоялся 2 марта в 1913 году, случилось это в Петербурге, а в 1914 году его перенесли на 23 февраля (8 марта по новому стилю).
8 марта 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Международный женский день был объявлен официальным выходным. Советский Союз на протяжении долгого времени оставался единственной европейской страной, где 8 марта считался официальным государственным праздником. С середины 1980-х гг. постепенно началась деполитизация Женского дня и уже к 90-м гг. борьба за равноправие вовсе ушла на второй план. Праздник стал праздником весны, красоты и всех женщин.
Что означает 8 Марта сегодня
За более чем столетие смысл Международного женского дня заметно изменился. Изначально он был связан с борьбой женщин за избирательные, трудовые и гражданские права. Со временем в разных странах сложились разные модели его восприятия: где-то 8 марта остается днем общественной и политической повестки, а где-то стало прежде всего праздником уважения, благодарности и внимания к женщинам.
В России Международный женский день ассоциируется с семейными поздравлениями, цветами, подарками, школьными и корпоративными мероприятиями. При этом его историческая основа сохраняет значение: праздник по-прежнему напоминает о долгом пути к равноправию и о том, что вопросы участия женщин в общественной, профессиональной и политической жизни остаются частью международной повестки.
Как отмечают 8 Марта в России
За десятилетия, на протяжении которых в России отмечают Международный женский день, вокруг этого праздника сложилось несколько традиций. Прежде всего в этот день принято поздравлять всех женщин, независимо от их социального статуса и возраста (матерей и сестер, дочерей и коллег, учителей и руководителей, и так далее): дарить подарки, говорить много теплых слов и пожеланий. Многие мужчины в этот день в честь праздника берут на себя бытовые дела, полностью освобождая женщин в своей семье от домашних хлопот. В компаниях и организациях для женщин-сотрудниц часто устраивают праздничные мероприятия с поздравлениями и даже угощением.
Особое место в этом празднике занимают цветы. Традиционным подарком считаются веточка мимозы и букет из тюльпанов.
Международный женский день и ООН
Ежегодно ООН объявляет тему Международного женского дня, к примеру:
- в 2018 году – "Время настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему";
- в 2019 году – "Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен";
- в 2020 году – "Я – поколение равенства: реализация прав женщин";
- в 2021 году – "Женщины на руководящих постах: достижение равноправного будущего в эпоху COVID-19";
- в 2022 году – "Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра".
- в 2023 году – “Инновации и технологии для обеспечения гендерного равенства”;
- в 2024 году – “Инвестируйте в женщин, ускоряйте прогресс”.
- В 2025 году девиз праздника звучит как “Для всех женщин и девочек: права, равенство, расширение возможностей”.
В соответствии с заявленной тематикой в Женский день нередко проводятся выступления и лекции, касающиеся проблем гендерного равенства, организовываются встречи женщин-активисток и т.д. Важно отметить, что такие мероприятия проводятся и в течение всего года.
Также во всех городах России организовываются концерты, во многих заведениях действуют скидки и акции для женщин, устраиваются уличные гуляния. На производствах отдельно отмечают успехи и достижения женщин.
В поздравлениях женщинам на 8 Марта принято подчеркивать не только их женственность, но и успехи, которых они достигли.
Например, в поздравлении коллеге можно отметить те проекты, успешной реализации которых во многом способствовали именно ее старания, ее вклад в создание комфортной и продуктивной атмосферы на рабочем месте, сплочении коллектива или, например, помощь в работе с документами, а в завершении пожелать дальнейших успехов в выбранной профессии.
Не стоит акцентировать внимание на внешности. Вместо "желаю тебе оставаться такой же красивой!" лучше пожелать "достигай всех целей!" или "будь всегда такой сильной!". Внутрисемейные и дружеские поздравления могут быть менее формальными и даже с долей юмора, но важно наверняка знать, не заденет ли это девушку.
Поздравления не должны быть обезличенными, если оно не адресовано сразу нескольким женщинам. Лучше отойти от банальных четверостиший и постараться сказать от души, даже если это будет казаться нескладным. В этот праздник в поздравлении нужно подчеркнуть значимость женщины в обществе, семье, на работе и в личных отношениях.
Советами поделилась Екатерина Суворова, экспериментальный психолог и финансист по управлению рисками.
- Уделите внимание, а не поздравляйте мимоходом. Смотрите в глаза, говорите лично. Даже короткая фраза, произнесенная с визуальным контактом, звучит глубже.
- Не используйте заезженные поздравительные фразы, как будто взятые из открыток в соцсетях. Женщина очень тонко чувствует формальность и обязаловку, особенно в праздники.
- Персонализируйте поздравление, вложите в него смысл, связанный конкретно с этой женщиной. Подчеркните, что именно она для вас значит. Даже если это мягкие, едва заметные акценты, они работают сильнее любых общих слов.
- Перед тем как идти поздравлять, например, целый коллектив, выделите минуту времени на обдумывание поздравления для каждой женщины. Вспомните свои отношения с каждой, сосредоточьтесь на положительных впечатлениях и поздравляйте, опираясь на них.
- Не бойтесь в этот день немного нарушить границы. Для поздравительной коммуникации допустимо проявлять чуть больше теплоты, внимания или юмора, чем обычно принято в коллективе. Такое легкое нарушение стандартных границ помогает сделать общение искренним, позитивным, создает праздничное настроение и даже улучшает взаимодействие.
Не существует перечня конкретных подарков, которые полагается дарить именно 8 марта. Чаще всего женщины получают ювелирные украшения, парфюм и косметические средства, различные сертификаты (например, в салоны красоты и магазины одежды), разнообразные сладости и, конечно же, цветы.
В марте появляется множество весенних цветов, которые стали уже символом Международного женского дня. Самым популярным из них считается мимоза. Даже на открытках и упаковочной бумаге, приуроченным к этому дню, изображение этого цветка нередко выступают в качестве декоративного элемента.
Подарок на Международный женский день не обязательно должен быть дорогим. Это может быть даже весьма бюджетная вещь, но которая станет проявлением искренней заботы. Например, если у супруги разбилась любимая кружка, можно постараться найти такую же.
“Одна из главных традиций празднования Международного женского дня — дарить цветы. Этот жест связан с приходом весны: после долгой зимы именно они первыми символизируют обновление, жизнь и красоту. Букет стал универсальным способом выразить признательность и нежность. Со временем традиция дополнилась подарками, имеющими более глубокий и долговечный смысл. Если цветы радуют здесь и сейчас, то предметы для дома остаются надолго и становятся частью повседневной жизни. Поэтому логичным продолжением букета стала ваза — не просто функциональный предмет, а символ заботы и продуманности жеста, - отмечает Анна Маврина, начальник производства бренда хрусталя ручной работы Avdeev Crystal. - При этом сегодня все меньше универсальных решений, ценится индивидуальный подход. Изделие не обязательно должно быть классическим — цветные и необычные формы позволяют подобрать подарок, который отражает характер и вкусы конкретного человека. Особенно интересны варианты из хрусталя, которые исторически ассоциируются с торжественными событиями, праздниками и семейными традициями. Хрусталь всегда был знаком особого случая, предметом, который доставали не каждый день”.
Место
Подарок
% респондентов
1
Цветы
61%
2
Ювелирные изделия
50%
3
Путешествие/выходные в другом городе
41%
4
Подарочная карта
38%
5
Подарки для дома (техника, посуда и т.д.)
22%
6
Бьюти-услуги
22%
7
Одежда/аксессуары
18%
8
Косметика
15%
9
Книги\обучающие курсы
6,98%
по результатам совместного исследования Института общественного мнения Anketolog.ru и PR-агентства Mediacom.Expert
В каких странах отмечают 8 марта
Международный женский день официально считается праздником и выходным днем не только в России, но в таких странах, как:
- КНДР;
- Монголия;
- Ангола;
- Замбия;
- Гвинея-Бисау;
- Камбоджа;
- Уганда;
- Кения;
- Эритрея.
Также Международный женский день отмечается в Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии, Молдавии, Узбекистане, Киргизии, Абхазии, Белоруссии и Южной Осетии.
В Таджикистане Международный женский день был переименован в День матери (в 2009 году). В Туркмении до 2008 года 8 марта вообще не отмечали Женский день, так как он был перенесен на день весеннего равноденствия (21 марта) и соединен с Наврузом (национальным праздником весны), а назывался Национальным праздником весны и женщин. В январе 2008 года президент страны вернул праздничный статус 8 марта.
В Латвии 8 марта считался праздничным выходным днем до 1991 года, впоследствии его отменили. В 2007 году было принято решение вернуть Международный женский день и дать ему статус официального праздника, но выходным днем он до сих пор не считается.
В каких странах 8 Марта — выходной
Страна
Статус 8 марта
Особенности празднования
Россия
Государственный праздник (выходной день)
Женщинам дарят цветы и подарки, поздравляют на работе и дома
Беларусь
Общереспубликанский праздник (выходной день)
Носит название День женщин
Казахстан
Государственный праздник (выходной день)
Праздник отмечается очень широко и массово: проводятся мероприятия и концерты, благотворительные акции и награждения
Азербайджан
Государственный праздник (выходной день)
Для женщин устраивают семейные ужины, дарят подарки, мужчины нередко берут на себя обязанности по дому
Узбекистан
Выходной день
8 марта в стране отмечают День матери
Германия
В основном рабочий день, в некоторых регионах (например, в Берлине) - выходной
8 марта здесь по-прежнему воспринимается как праздник борьбы за равноправие женщин и отмечается соответствующими мероприятиями
Италия
Рабочий день
Этот праздник считается полностью женским, поэтому даже праздничные вечеринки проходят без мужчин
Китай
Рабочий день
Женщин нередко отпускают с работы чуть раньше, а праздновать принято дома в кругу семьи
Куба
Государственный праздник (выходной день)
В честь праздника устраивают различные мероприятия, в том числе - карнавалы
Лаос
Выходной день (только для женщин)
Мужчины в этот день выходят на работу
США
Рабочий день
Проводятся общественные мероприятия и акции, однако большой популярностью праздник не пользуется и подарки в этот день дарить не принято
Япония
Не отмечают
Похожие праздники отмечают 3 марта (Праздник кукол или Праздник девочек) и 14 марта (“Белый день”, когда мужчины дарят подарки любимым женщинам
Мифы и заблуждения о 8 Марта
Вокруг Международного женского дня существует немало упрощенных представлений. Один из самых распространенных мифов — что 8 Марта изначально было только праздником весны, цветов и поздравлений. Исторически праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за права и равноправие, а его современное "весеннее" восприятие сформировалось позже, особенно в советской и постсоветской традиции.
Еще одно заблуждение — что дата 8 марта была установлена сразу. На самом деле в первые годы Международный женский день отмечался в разные дни марта и даже мая, а окончательно дата закрепилась постепенно. Также неверно считать, что праздник имеет одинаковый смысл во всех странах: в России и ряде стран СНГ он чаще воспринимается как семейный и праздничный день, тогда как в ряде европейских стран и в международной повестке 8 марта по-прежнему тесно связано с темами равноправия, гражданских прав и общественных инициатив.
Другие международные дни, посвящённые женщинам
Кроме Международного женского дня отмечается еще ряд женских праздников при поддержке ООН:
- 11 февраля – Международный день женщин и девочек в науке;
- 19 июня – Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта;
- 23 июня – Международный день вдов;
- 11 октября – Международный день девочек;
- 15 октября – Международный день сельских женщин;
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.