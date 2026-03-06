Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум

МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Мексика и США "очень тесно" координируют вопросы безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в трех странах Северной Америки, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Выступавший с президентом министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуш указал, что ликвидация "Эль Менчо" является частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности в стране, и отметил, что самая влиятельная криминальная структура страны была ослаблена в результате этой операции. По его словам, кабинет безопасности Мексики продолжит постоянное усиленное присутствие в штате Халиско для защиты населения и предотвращения дальнейших актов насилия.