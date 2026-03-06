Рейтинг@Mail.ru
Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:39 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/meksika-2079116564.html
Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум
Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум
Мексика и США "очень тесно" координируют вопросы безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в трех странах Северной... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T19:39:00+03:00
2026-03-06T19:39:00+03:00
футбол
в мире
клаудия шейнбаум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113872/85/1138728560_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_987201109c01ebbe66273798748a0329.jpg
https://ria.ru/20260306/tramp-2079099393.html
https://ria.ru/20260306/korintians-2079094626.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113872/85/1138728560_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fd456c4cefaaaeabf5b9a0ebbdeb43e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, клаудия шейнбаум
Футбол, В мире, Клаудия Шейнбаум
Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум

Шейнбаум: Мексика и США тесно координируют по вопросам безопасности перед ЧМ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкБолельщица сборной Мексики
Болельщица сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Болельщица сборной Мексики. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Мексика и США "очень тесно" координируют вопросы безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в трех странах Северной Америки, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
"Что касается Соединенных Штатов, как вы знаете, у нас с правительством США есть взаимопонимание, установленное уже много месяцев назад… В частности, в том, что связано с чемпионатом мира по футболу, учитывая, что он проходит в трех странах, существует очень-очень тесная координация", - сказала она на пресс-конференции.
Футболисты Интер Майами на приеме в Белом доме - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Они не понимают, что творится": зачем Трамп рассказал Месси про Иран
Вчера, 18:56
По словам президента, взаимодействие по вопросам безопасности осуществляется в рамках договоренности между структурами правительства США, федеральным кабинетом безопасности Мексики и мексиканским министерством иностранных дел. Прежде всего это касается обмена разведывательной информацией и проведения расследований, "при этом каждый действует на своей территории".
Пресс-конференция с участием президента и федеральных министров прошла в пятницу в муниципалитете Сапопан в штате Халиско, где менее двух недель назад развернулись серьезные беспорядки после ликвидации главаря местного картеля "Новое поколение Халиско", и в непосредственной близости от места захоронения этого бандита. Ряд местных и международных СМИ отмечает символичность выбора этой локации, учитывая недавние события, а также то, что столица Халиско, город Гвадалахара, будет одним из городов, принимающих матчи футбольного чемпионата.
Выступавший с президентом министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуш указал, что ликвидация "Эль Менчо" является частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности в стране, и отметил, что самая влиятельная криминальная структура страны была ослаблена в результате этой операции. По его словам, кабинет безопасности Мексики продолжит постоянное усиленное присутствие в штате Халиско для защиты населения и предотвращения дальнейших актов насилия.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Мексике, США и Канаде в июне и июле. Это будет первый турнир в истории, который примут сразу три страны.
Джесси Лингард - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Вчера, 18:06
 
ФутболВ миреКлаудия Шейнбаум
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Автомобилист
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Трактор
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Лион
    Ланс
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала