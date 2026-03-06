Мексика и США тесно координируют по безопасности перед ЧМ, заявила Шейнбаум

МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Мексика и США "очень тесно" координируют вопросы безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в трех странах Северной Америки, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.
"Что касается Соединенных Штатов, как вы знаете, у нас с правительством США есть взаимопонимание, установленное уже много месяцев назад… В частности, в том, что связано с чемпионатом мира по футболу, учитывая, что он проходит в трех странах, существует очень-очень тесная координация", - сказала она на пресс-конференции.
По словам президента, взаимодействие по вопросам безопасности осуществляется в рамках договоренности между структурами правительства США, федеральным кабинетом безопасности Мексики и мексиканским министерством иностранных дел. Прежде всего это касается обмена разведывательной информацией и проведения расследований, "при этом каждый действует на своей территории".
Пресс-конференция с участием президента и федеральных министров прошла в пятницу в муниципалитете Сапопан в штате Халиско, где менее двух недель назад развернулись серьезные беспорядки после ликвидации главаря местного картеля "Новое поколение Халиско", и в непосредственной близости от места захоронения этого бандита. Ряд местных и международных СМИ отмечает символичность выбора этой локации, учитывая недавние события, а также то, что столица Халиско, город Гвадалахара, будет одним из городов, принимающих матчи футбольного чемпионата.
Выступавший с президентом министр общественной безопасности Омар Гарсия Арфуш указал, что ликвидация "Эль Менчо" является частью более широкой стратегии по обеспечению безопасности в стране, и отметил, что самая влиятельная криминальная структура страны была ослаблена в результате этой операции. По его словам, кабинет безопасности Мексики продолжит постоянное усиленное присутствие в штате Халиско для защиты населения и предотвращения дальнейших актов насилия.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Мексике, США и Канаде в июне и июле. Это будет первый турнир в истории, который примут сразу три страны.