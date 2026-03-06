https://ria.ru/20260306/medvedev-2079100225.html
Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой
Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой - РИА Новости, 06.03.2026
Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об американских базах в странах Персидского залива, заявил, что они являются угрозой, а не защитой. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:41:00+03:00
2026-03-06T18:41:00+03:00
2026-03-06T18:55:00+03:00
персидский залив
в мире
дмитрий медведев
россия
сша
военная операция сша и израиля против ирана
персидский залив
россия
сша
Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой
Медведев: США используют страны Персидского залива, защищая при этом только себя