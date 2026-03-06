Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой - РИА Новости, 06.03.2026
18:41 06.03.2026 (обновлено: 18:55 06.03.2026)
Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об американских базах в странах Персидского залива, заявил, что они являются угрозой, а не защитой. РИА Новости, 06.03.2026
персидский залив, в мире, дмитрий медведев, россия, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Персидский залив, В мире, Дмитрий Медведев, Россия, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об американских базах в странах Персидского залива, заявил, что они являются угрозой, а не защитой.
«

"Страны Персидского залива разрешили американским базам находиться на своей территории. По наивности они ожидали от них защиты. Чёрта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну. Хорошенько подумайте, действительно ли вам нужны американские базы - они не защита, а угроза", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
Вчера, 08:00
 
