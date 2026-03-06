Медведев назвал базы США в других странах угрозой, а не защитой

«

"Страны Персидского залива разрешили американским базам находиться на своей территории. По наивности они ожидали от них защиты. Чёрта с два! США просто используют их, защищая при этом только одну страну. Хорошенько подумайте, действительно ли вам нужны американские базы - они не защита, а угроза", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х.