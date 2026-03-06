https://ria.ru/20260306/mavrikiy-2078894294.html
Дипломаты помогают туристам из России на Маврикии
Дипломаты помогают туристам из России на Маврикии - РИА Новости, 06.03.2026
Дипломаты помогают туристам из России на Маврикии
Российские дипломаты оказывают содействие по меньшей мере 600 россиянам на фоне отмены рейсов из-за эскалации на Ближнем Востоке, сказал РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2026
Дипломаты помогают туристам из России на Маврикии
Дипломаты помогают 600 россиянам, застрявшим на Маврикии из-за отмены рейсов
ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Российские дипломаты оказывают содействие по меньшей мере 600 россиянам на фоне отмены рейсов из-за эскалации на Ближнем Востоке, сказал РИА Новости представитель посольства.
"На острове могут находиться более 600 россиян. По крайней мере это те, кто зарегистрировался в посольстве и кого мы обзваниваем практически поименно", - сказал собеседник агентства.
Дипмиссия сохраняет постоянную связь с самым популярным среди россиян в этом направлении авиаперевозчиком Emirates
. Сведения о россиянах, оказавшихся в затруднительном положении, также направляются в компанию.
Кроме того, посольство помогает россиянам решить проблему со сроками пребывания на острове, например, выписывая специальные справки на возвращение или направляя запрос на продление срока в местный миграционный офис.
В загранпредставительстве призвали граждан не пользоваться непроверенной информацией, отслеживать публикации на официальных ресурсах, как в Telegram-канале дипмиссии, и в случае необходимости обращаться в посольство.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.