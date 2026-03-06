Дипломаты помогают туристам из России на Маврикии

ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Российские дипломаты оказывают содействие по меньшей мере 600 россиянам на фоне отмены рейсов из-за эскалации на Ближнем Востоке, сказал РИА Новости представитель посольства.

"На острове могут находиться более 600 россиян. По крайней мере это те, кто зарегистрировался в посольстве и кого мы обзваниваем практически поименно", - сказал собеседник агентства.

Дипмиссия сохраняет постоянную связь с самым популярным среди россиян в этом направлении авиаперевозчиком Emirates . Сведения о россиянах, оказавшихся в затруднительном положении, также направляются в компанию.

Кроме того, посольство помогает россиянам решить проблему со сроками пребывания на острове, например, выписывая специальные справки на возвращение или направляя запрос на продление срока в местный миграционный офис.

В загранпредставительстве призвали граждан не пользоваться непроверенной информацией, отслеживать публикации на официальных ресурсах, как в Telegram-канале дипмиссии, и в случае необходимости обращаться в посольство.