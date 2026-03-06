МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года, сообщает министерство здравоохранения региона.

"Маммография — золотой стандарт в диагностике онкологических заболеваний молочных желез. Важно, что при выявлении на ранней стадии болезнь хорошо поддается лечению. С начала года в Подмосковье почти 750 женщин прошли маммографию, записавшись на исследование самостоятельно. У 58 из них были выявлены отклонения, они были направлены на дополнительное обследование", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.