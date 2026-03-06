https://ria.ru/20260306/mammografiya-2078974026.html
Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года, сообщает министерство здравоохранения региона.
"Маммография — золотой стандарт в диагностике онкологических заболеваний молочных желез. Важно, что при выявлении на ранней стадии болезнь хорошо поддается лечению. С начала года в Подмосковье почти 750 женщин прошли маммографию, записавшись на исследование самостоятельно. У 58 из них были выявлены отклонения, они были направлены на дополнительное обследование", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В Подмосковье женщины могут самостоятельно записаться на исследование. Для этого им необходимо быть старше 40 лет и иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, с момента предыдущего исследования должно более двух лет. Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 122.