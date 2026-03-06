Рейтинг@Mail.ru
Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:38 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/mammografiya-2078974026.html
Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье - РИА Новости, 06.03.2026
Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье
Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года, сообщает министерство здравоохранения региона. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:38:00+03:00
2026-03-06T12:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье
медицина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970526517_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_6a1e23967aeb818b6d11189f38e78024.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970526517_234:94:2840:2048_1920x0_80_0_0_d7f3817db5c2c975c9225df2f13429d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), здоровье, медицина
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье, Медицина
Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье

В Московской области почти 750 женщин прошли маммографию после самозаписи

© iStock.com / AleksandarNakicМедсестра во время маммографии
Медсестра во время маммографии - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / AleksandarNakic
Медсестра во время маммографии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года, сообщает министерство здравоохранения региона.
"Маммография — золотой стандарт в диагностике онкологических заболеваний молочных желез. Важно, что при выявлении на ранней стадии болезнь хорошо поддается лечению. С начала года в Подмосковье почти 750 женщин прошли маммографию, записавшись на исследование самостоятельно. У 58 из них были выявлены отклонения, они были направлены на дополнительное обследование", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина.
В Подмосковье женщины могут самостоятельно записаться на исследование. Для этого им необходимо быть старше 40 лет и иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, с момента предыдущего исследования должно более двух лет. Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг "Здоровье" или по телефону 122.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗдоровьеМедицина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала