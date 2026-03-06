Очевидцы рассказали об авиаударах по пригороду Бейрута

БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Боевая авиация нанесла не менее восьми ударов по южному пригороду ливанской столицы Бейруту, сообщили РИА Новости очевидцы.

"Самолеты нанесли нее менее восьми ударов по жилым домам в южном пригороде в районе Бир эль-Абеда", - рассказал собеседник агентства.