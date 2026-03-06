https://ria.ru/20260306/livan-2079067052.html
Очевидцы рассказали об авиаударах по пригороду Бейрута
Боевая авиация нанесла не менее восьми ударов по южному пригороду ливанской столицы Бейруту, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:41:00+03:00
бейрут
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
бейрут
ливан
Новости
ru-RU
