Очевидцы рассказали об авиаударах по пригороду Бейрута
16:41 06.03.2026
Очевидцы рассказали об авиаударам по пригороду Бейрута
Очевидцы рассказали об авиаударах по пригороду Бейрута
Боевая авиация нанесла не менее восьми ударов по южному пригороду ливанской столицы Бейруту, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 06.03.2026
2026
Очевидцы рассказали об авиаударах по пригороду Бейрута

Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Боевая авиация нанесла не менее восьми ударов по южному пригороду ливанской столицы Бейруту, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Самолеты нанесли нее менее восьми ударов по жилым домам в южном пригороде в районе Бир эль-Абеда", - рассказал собеседник агентства.
Корреспондент РИА Новости передает, что в небе над Бейрутом по-прежнему слышны звуки боевых самолетов.
Ранее израильские ВВС атаковали южный пригород ливанской столицы утром в пятницу и более пяти раз в четверг ночью.
