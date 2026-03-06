Израиль ударил беспилотником по жилому дому в Ливане, сообщается о погибших

САЙДА (Ливан), 6 мар - РИА Новости. Израильская армия нанесла удар с помощью беспилотника по жилому дому в центре города Сайда на юге Ливана, поступают сообщения о жертвах, передает корреспондент РИА Новости.
БПЛА попал в одну из квартир многоэтажного жилого дома, часть окон на последних этажах полностью разрушена. К месту инцидента прибыли машины скорой помощи и службы гражданской обороны, предпринимаются попытки спасти пострадавших.
© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского удара по городу Сайда в Ливане
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Последствия израильского удара по городу Сайда в Ливане
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля было выпущено несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных районах Ливана.