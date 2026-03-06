Рейтинг@Mail.ru
06.03.2026
14:06 06.03.2026
Ликсутов: компании Москвы примут участие в зарубежных выставках
Ликсутов: компании Москвы примут участие в зарубежных выставках
максим ликсутов, москва, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Ликсутов: компании Москвы примут участие в зарубежных выставках

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Московские компании примут участие в пяти крупных выставках для производителей со всего мира, рассказал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"До конца года московские компании примут участие в пяти крупнейших выставках для производителей со всего мира: в Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и Китае. Они представят зарубежным партнерам как товары народного потребления, продукты, напитки и косметику, так и высокотехнологичную продукцию отрасли машиностроения, станкостроения, металлообработки", - приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он добавил, что столица покрывает затраты на застройку стенда, логистику экспонатов, а также организацию деловых переговоров на площадках мероприятий.
В апреле коллективный стенд Москвы откроется в рамках Kazakhstan Machinery Fair 2026 в Астане и на одном из крупнейших проммероприятий "Иннопром. Центральная Азия" в Узбекистане. Также в августе столичные компании посетят Viet Food&Beverage во Вьетнаме, а в ноябре столичная делегация отправится на выставку продуктов питания и напитков в Шанхае.
Министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов отметил, что до конца года также запланировано проведение 19 бизнес-миссий, например, в таких странах, как Беларусь, Турция, ЮАР и Мьянма.
"В марте 2026-го московские предприятия, в частности, производители промышленной продукции и продуктов питания, смогут провести переговоры с потенциальными партнерами в Мумбаи. В мае игроки пищевой отрасли столицы проведут встречи в рамках Interfood Astana 2026 в Казахстане", — сообщил Гарбузов.
Он подчеркнул, что представители сферы приборостроения, машиностроения, кабельной промышленности и агропромышленного комплекса столицы смогут договориться о поставках в ходе миссии в бразильский Сан-Паулу.
Также в июне в китайском Шэньчжэне Москва организует переговоры в рамках South China International Industry Fair. К участию приглашаются разработчики индустриальных роботов, интеграторы других высокотехнологичных решений в промсектор. Кроме того, московские производители проведут встречи в Каире в ходе выставки Big5 Construct Egypt. Делегации промышленников также примут участие до конца года в бизнес-миссиях в Беларусь, Турцию, ЮАР, Мьянму и другие страны.
Заключить экспортные сделки можно в марте в онлайн-формате с партнерами из Африки, в мае — с покупателями из Юго-Восточной Азии, а в августе — с байерами из Латинской Америки.
Подать заявку и ознакомиться с полным списком мероприятий деловой программы можно на портале Made in Moscow. Поддержкой продвижения промышленников за рубежом занимается АНО "Моспром".
В 2019 году правительство Москвы создало автономную некоммерческую организацию "Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности "Моспром" с целью оказания услуг в области поддержки, развития и популяризации инвестдеятельности, промышленного экспорта и экспорта продукции агропромышленного комплекса. АНО "Моспром" - ключевой центр поддержки экспорта для промпредприятий столицы. Он предлагает системную поддержку столичным предприятиям на каждом этапе выхода на зарубежные рынки.
Столица активно помогает предприятиям выходить на международную арену, становиться еще более инновационными и конкурентоспособными. Например, городские производства сотрудничают с зарубежными партнерами в развитии кадров и технологий. Мероприятия, которые проходят в рамках этого, вносят вклад в развитие нацпроекта "Экспорт".
В феврале Ликсутов указывал, что на стенде правительства Москвы на выставке "Иннопром. Саудовская Аравия" свою продукцию представят 10 экспортно-ориентированных компаний.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМаксим ЛиксутовМоскваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
