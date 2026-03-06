https://ria.ru/20260306/lavrov-2079089057.html
Лавров и глава МИД Афганистана обсудили отношения Кабула и Исламабада
Лавров и глава МИД Афганистана обсудили отношения Кабула и Исламабада - РИА Новости, 06.03.2026
Лавров и глава МИД Афганистана обсудили отношения Кабула и Исламабада
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Афганистана Амир Хан Моттаки обсудили по телефону в пятницу перспективы снижения напряженности между... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:52:00+03:00
в мире
кабул (город)
исламабад
россия
сергей лавров
вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
