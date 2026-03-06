Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера
Волейбол
 
19:59 06.03.2026
"Кузбасс" прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера
"Кузбасс" прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера
"Кузбасс" прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера
Кемеровский "Кузбасс" обыграл "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя в матче 29-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
волейбол
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
спорт
белогорье (белгород)
Новости
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), спорт, белогорье (белгород)
Волейбол, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Спорт, Белогорье (Белгород)
"Кузбасс" прервал серию поражений в чемпионате России после смены тренера

Волейболисты "Кузбасса" после смены тренера прервали серию поражений в ЧР

Волейболисты "Кузбасса"
Волейболисты "Кузбасса". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" обыграл "Факел-Ямал" из Нового Уренгоя в матче 29-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Новом Уренгое завершилась со счетом 3-0 (25:21, 25:23, 25:17) в пользу гостей.
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров в Европе
Вчера, 09:26
"Кузбасс" во вторник отправил в отставку Сергея Троцкого, исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Зинько.
Кемеровский клуб прервал серию из четырех поражений и с шестью победами занимает 14-е место в таблице, где "Факел-Ямал" (12 побед) идет девятым.
В другом матче дня белгородское "Белогорье" выиграло четвертый матч подряд, победив в гостях "Нову" из Новокуйбышевска со счетом 3-1 (22:25, 25:17, 25:22, 25:20).
Президент Всероссийский федерации волейбола Станислав Шевченко - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Победа здравого смысла": федерация прокомментировала допуск волейболистов
Вчера, 09:58
 
Волейбол Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин) Спорт Белогорье (Белгород)
 
