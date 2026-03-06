Рейтинг@Mail.ru
16:19 06.03.2026 (обновлено: 16:28 06.03.2026)
ПВО Кувейта отражает атаку ракет и беспилотников
Средства ПВО Кувейта в настоящее время отражают атаку ракет и беспилотников, сообщили в генштабе армии страны.
кувейт, в мире, сша, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Кувейт, В мире, США, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Эль-Кувейт
Эль-Кувейт. Архивное фото
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Средства ПВО Кувейта в настоящее время отражают атаку ракет и беспилотников, сообщили в генштабе армии страны.
"Средства ПВО в настоящее время отражают атаку вражеских ракет и беспилотников, которые вошли в воздушное пространство Кувейта", - говорится в заявлении.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иран назвал утреннюю атаку на базы США и Израиля местью за удары по школе
КувейтВ миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
