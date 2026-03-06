ПВО Кувейта отражает атаку ракет и беспилотников

ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Средства ПВО Кувейта в настоящее время отражают атаку ракет и беспилотников, сообщили в генштабе армии страны.

"Средства ПВО в настоящее время отражают атаку вражеских ракет и беспилотников, которые вошли в воздушное пространство Кувейта", - говорится в заявлении.