ПВО Кувейта отражает атаку ракет и беспилотников
Средства ПВО Кувейта в настоящее время отражают атаку ракет и беспилотников, сообщили в генштабе армии страны. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:19:00+03:00
Средства ПВО Кувейта отражают атаку ракет и беспилотников