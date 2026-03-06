Кудряшов оценил эффект от смены тренеров в "Спартаке"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Федор Кудряшов в разговоре с РИА Новости отметил, что частая смена главных тренеров руководством "красно-белых" приносит лишь краткосрочный эффект, им нужно давать больше времени для работы.
"Спартак" в четверг на выезде разгромно проиграл "Динамо" (2:5) в дерби в первом матче 1/2 финала пути РПЛ Кубка России. Ответная встреча состоится 18 марта. Эта игра была второй для испанца Хуана Карлоса Карседо, который возглавил "красно-белых" в январе.
05 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
05’ • Муми Нгамалё
(Бителло)
67’ • Муми Нгамалё
70’ • David Ricardo
73’ • Константин Тюкавин
83’ • Максим Осипенко
(Бителло)
30’ • Манфред Угальде
"В целом у клуба есть определенная линия, и они пытаются ее придерживаться. Очень хочется, чтобы в "Спартаке" наконец-то была стабильность наверху. Постоянная смена тренеров имеет эффект, но он краткосрочный. Хотелось бы, чтобы специалистам давали больше времени", - сказал Кудряшов.
За последние пять сезонов "Спартак" помимо Карседо возглавляли португалец Руй Витория, итальянец Паоло Ваноли, испанец Гильермо Абаскаль и серб Деян Станкович. Исполняющими обязанности главного тренера за этот период были босниец Владимир Слишкович и Вадим Романов.
"Я понимаю, что "Спартак" - это совсем другой уровень, давление на тренеров колоссальное и болельщики постоянно хотят результата, но порой нужно выждать и перетерпеть. Если руководство и тренерский штаб не пускаются из крайности в крайность, тогда стоит подождать. Если все придерживаются определенного направления, в конечном счете это должно дать результат", - добавил собеседник агентства.
"Спартак" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. Отставание от идущего первым "Краснодара" составляет 11 баллов. В 20-м туре "красно-белые" 9 марта на своем поле встретятся с тольяттинским "Акроном".