Кудряшов оценил эффект от смены тренеров в "Спартаке"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бывший защитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Федор Кудряшов в разговоре с РИА Новости отметил, что частая смена главных тренеров руководством "красно-белых" приносит лишь краткосрочный эффект, им нужно давать больше времени для работы.

"Я понимаю, что "Спартак" - это совсем другой уровень, давление на тренеров колоссальное и болельщики постоянно хотят результата, но порой нужно выждать и перетерпеть. Если руководство и тренерский штаб не пускаются из крайности в крайность, тогда стоит подождать. Если все придерживаются определенного направления, в конечном счете это должно дать результат", - добавил собеседник агентства.