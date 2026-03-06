https://ria.ru/20260306/kuban-2078973612.html
На Кубани локализовали пожар на подстанции
На Кубани локализовали пожар на подстанции
Пожар на подстанции в Абинском районе Кубани, возникший в результате атаки БПЛА, локализован на площади 120 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 06.03.2026
Пожар на подстанции в Абинском районе Краснодарского края локализовали