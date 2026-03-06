Рейтинг@Mail.ru
12:36 06.03.2026
На Кубани локализовали пожар на подстанции
На Кубани локализовали пожар на подстанции
Пожар на подстанции в Абинском районе Кубани, возникший в результате атаки БПЛА, локализован на площади 120 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе...
2026-03-06T12:36:00+03:00
2026-03-06T12:36:00+03:00
2026
На Кубани локализовали пожар на подстанции

Пожар на подстанции в Абинском районе Краснодарского края локализовали

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
КРАСНОДАР, 6 мар - РИА Новости. Пожар на подстанции в Абинском районе Кубани, возникший в результате атаки БПЛА, локализован на площади 120 квадратных метров, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Пожар на подстанции в хуторе Бережном Абинского района локализован на площади в 120 квадратных метров. По информации ГУМЧС России по Краснодарскому краю, время локализации – 11.18", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Автомобили МЧС - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
На Каширском шоссе в Подмосковье загорелся бензовоз
