В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
В аэропорту Краснодара сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:07:00+03:00
2026-03-06T16:07:00+03:00
2026-03-06T16:17:00+03:00
краснодар
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
краснодар
краснодар, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Краснодар, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
