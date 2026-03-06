https://ria.ru/20260306/kozlovskij-2079099719.html
Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпион Европы в парном катании фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, признался, что у него очень сильно заболела голова перед стартом Финала Гран-при России в Челябинске.
Бойкова и Козловский
идут вторыми после короткой программы, они с чистым прокатом уступили одну сотую балла двукратным бронзовым медалистам Олимпиады Анастасии Мишиной
и Александру Галлямову
.
"У меня днем нереальным образом заболела голова. Давно такого не было, голова кружилась, в ушах звенело. Без Саши, моей партнерши, я программу вряд ли бы доехал. В некоторых моментах требовалась физическая опора, которую она мне предоставила, скажем так. Горжусь Сашей, у нее сегодня была двойная нагрузка", - сказал Козловский журналистам.
Фигурист добавил, что доволен итогами проката. "Одна сотая - это очень хорошо. Всегда тяжело закрывать соревнования. Мы привыкли выступать и под заключительным стартовым номером, и предпоследними. Сейчас все сложилось максимально удачно, отставание практически отсутствует", - подчеркнул Козловский.