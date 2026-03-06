Рейтинг@Mail.ru
Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Фигурное катание
 
18:38 06.03.2026
Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России
Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России
Экс-чемпион Европы в парном катании фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, признался, что у него очень сильно... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T18:38:00+03:00
2026-03-06T18:38:00+03:00
фигурное катание
спорт
дмитрий козловский
александра бойкова
анастасия мишина
спорт, дмитрий козловский, александра бойкова, анастасия мишина
Фигурное катание, Спорт, Дмитрий Козловский, Александра Бойкова, Анастасия Мишина
Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России

Козловский признался, что у него заболела голова перед Финалом Гран-при России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлександра Бойкова и Дмитрий Козловский
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпион Европы в парном катании фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, признался, что у него очень сильно заболела голова перед стартом Финала Гран-при России в Челябинске.
Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы, они с чистым прокатом уступили одну сотую балла двукратным бронзовым медалистам Олимпиады Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
"У меня днем нереальным образом заболела голова. Давно такого не было, голова кружилась, в ушах звенело. Без Саши, моей партнерши, я программу вряд ли бы доехал. В некоторых моментах требовалась физическая опора, которую она мне предоставила, скажем так. Горжусь Сашей, у нее сегодня была двойная нагрузка", - сказал Козловский журналистам.
Фигурист добавил, что доволен итогами проката. "Одна сотая - это очень хорошо. Всегда тяжело закрывать соревнования. Мы привыкли выступать и под заключительным стартовым номером, и предпоследними. Сейчас все сложилось максимально удачно, отставание практически отсутствует", - подчеркнул Козловский.
Фигурное катаниеСпортДмитрий КозловскийАлександра БойковаАнастасия Мишина
 
