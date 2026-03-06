Козловский рассказал о головной боли перед Финалом Гран-при России

ЧЕЛЯБИНСК, 6 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Экс-чемпион Европы в парном катании фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, признался, что у него очень сильно заболела голова перед стартом Финала Гран-при России в Челябинске.

Александру Галлямову. Бойкова и Козловский идут вторыми после короткой программы, они с чистым прокатом уступили одну сотую балла двукратным бронзовым медалистам Олимпиады Анастасии Мишиной

"У меня днем нереальным образом заболела голова. Давно такого не было, голова кружилась, в ушах звенело. Без Саши, моей партнерши, я программу вряд ли бы доехал. В некоторых моментах требовалась физическая опора, которую она мне предоставила, скажем так. Горжусь Сашей, у нее сегодня была двойная нагрузка", - сказал Козловский журналистам.