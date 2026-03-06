https://ria.ru/20260306/kozha-2079048269.html
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне - РИА Новости, 06.03.2026
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне
Разработка прорывных методов лечения акне, которые позволят существенно улучшить качество отечественной эстетической медицины, стала важным достижением... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:40:00+03:00
2026-03-06T15:40:00+03:00
2026-03-06T17:17:00+03:00
наука
здоровье - общество
россия
международный женский день
общество
здоровье
социальный навигатор
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830504175_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_db1d7e52ff45ee07d529a31c98412f22.jpg
https://ria.ru/20260305/krasota-2078814036.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830504175_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_b960869edc002694b3f0c68c87377b05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, международный женский день, общество, здоровье, социальный навигатор, наука, российские инновации
Наука, Здоровье - Общество, Россия, Международный женский день, Общество, Здоровье, Социальный навигатор, Наука, Российские инновации
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Разработка прорывных методов лечения акне, которые позволят существенно улучшить качество отечественной эстетической медицины, стала важным достижением российских врачей. Об этом сообщила ректор Центральной государственной медицинской академии Управделами Президента РФ Лариса Круглова на заседании Дискуссионного клуба имени В. Г. Змазовой "Красота в женских руках!", которое традиционно проходит в медиагруппе "Россия сегодня" накануне 8 марта.
Важными, по мнению ректора ЦГМА, выступают исследования в области акне. По прогнозу Кругловой, последние достижения, подтвердившие возможность "редактирования" работы сальной железы при помощи генных модификаций, в перспективе выведут терапию акне на совершенно иной уровень.
«
"Изучаются негормональные способы регуляции выработки кожного сала. Один из перспективных подходов предполагает ингибирование (блокировку) фермента, играющего роль в синтезе кожного сала. Предварительные исследования показывают, что это может стать эффективной альтернативой препаратам для подавления активности сальных желез – без побочных эффектов", – прокомментировала Круглова.