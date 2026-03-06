Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Разработка прорывных методов лечения акне, которые позволят существенно улучшить качество отечественной эстетической медицины, стала важным достижением российских врачей. Об этом сообщила ректор Центральной государственной медицинской академии Управделами Президента РФ Лариса Круглова на заседании Дискуссионного клуба имени В. Г. Змазовой "Красота в женских руках!", которое традиционно проходит в медиагруппе "Россия сегодня" накануне 8 марта.