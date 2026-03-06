Рейтинг@Mail.ru
15:40 06.03.2026 (обновлено: 17:17 06.03.2026)
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне
© Фото : Freepik / kroshka__nastyaДевушка пользуется сывороткой для лица
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Разработка прорывных методов лечения акне, которые позволят существенно улучшить качество отечественной эстетической медицины, стала важным достижением российских врачей. Об этом сообщила ректор Центральной государственной медицинской академии Управделами Президента РФ Лариса Круглова на заседании Дискуссионного клуба имени В. Г. Змазовой "Красота в женских руках!", которое традиционно проходит в медиагруппе "Россия сегодня" накануне 8 марта.
Важными, по мнению ректора ЦГМА, выступают исследования в области акне. По прогнозу Кругловой, последние достижения, подтвердившие возможность "редактирования" работы сальной железы при помощи генных модификаций, в перспективе выведут терапию акне на совершенно иной уровень.
"Эра одинаковых лиц прошла". Косметологи обсудили тренды женской красоты
5 марта, 17:18
«
"Изучаются негормональные способы регуляции выработки кожного сала. Один из перспективных подходов предполагает ингибирование (блокировку) фермента, играющего роль в синтезе кожного сала. Предварительные исследования показывают, что это может стать эффективной альтернативой препаратам для подавления активности сальных желез – без побочных эффектов", – прокомментировала Круглова.
 
Заголовок открываемого материала