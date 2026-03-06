https://ria.ru/20260306/kovshova-2079110057.html
Гимнастка Ковшова завоевала золото в многоборье на чемпионате России
Арина Ковшова стала победительницей в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике, который прошел в Москве. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T19:14:00+03:00
спорт
художественная гимнастика
спорт, художественная гимнастика
