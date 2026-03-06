Рейтинг@Mail.ru
Гимнастка Ковшова завоевала золото в многоборье на чемпионате России - 06.03.2026
19:14 06.03.2026
Гимнастка Ковшова завоевала золото в многоборье на чемпионате России
Гимнастка Ковшова завоевала золото в многоборье на чемпионате России
Гимнастка Ковшова завоевала золото в многоборье на чемпионате России
Арина Ковшова стала победительницей в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике, который прошел в Москве. РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026
спорт, художественная гимнастика
Спорт, Художественная гимнастика
Гимнастка Ковшова завоевала золото в многоборье на чемпионате России

Ковшова завоевала золото в многоборье на ЧР по художественной гимнастике

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАрина Ковшова (Россия)
Арина Ковшова (Россия) - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Арина Ковшова (Россия). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Арина Ковшова стала победительницей в индивидуальном многоборье на чемпионате России по художественной гимнастике, который прошел в Москве.
По сумме четырех упражнений спортсменка набрала 115,20 балла. Серебряной медалисткой стала София Ильтерякова (115,15), бронзу получила Ева Кононова (114,30).
Соревнования завершились 6 марта.
Мария Борисова - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Художница" Борисова завоевала две золотые медали на чемпионате России
5 марта, 20:39
 
СпортХудожественная гимнастика
 
