Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов
Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов - РИА Новости, 06.03.2026
Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов
В Подмосковье 26 студентов стали лауреатами стипендиального конкурса "Система" — они создали лучшие технологические проекты, направленные на решение реальных... РИА Новости, 06.03.2026
Лауреатами конкурса "Система" стали 26 подмосковных студентов
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Подмосковье 26 студентов стали лауреатами стипендиального конкурса "Система" — они создали лучшие технологические проекты, направленные на решение реальных задач от работодателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Стипендиатами стали обучающиеся из Раменского колледжа, техникума имени С.П. Королева, Орехово-Зуевского техникума, колледжа "Подмосковье", Московского физико-технического института, Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина, Чеховского техникума, профессионального колледжа "Московия", Сергиево-Посадского техникума, Луховицкого аграрно-промышленного техникума, Одинцовского техникума, Государственного гуманитарно-технологического университета и Луховицкого авиационного техникума.
Весной победителей пригласят на награждение в Москву.
Победители конкурса получат не только дипломы, но и финансовую поддержку. Для студентов вузов ежемесячная стипендия составит 25 тысяч рублей, а для учащихся колледжей и училищ — 10 тысяч рублей. Выплаты будут производиться на протяжении пяти месяцев. Кроме того, авторы лучших проектов смогут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах фонда.
Главная задача стипендиальной программы "Система" — помочь талантливым студентам, которые придумывают полезные решения для высокотехнологичных отраслей. В проекте участвуют больше 20 тысяч ребят со всей России.