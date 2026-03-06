Рейтинг@Mail.ru
Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:10 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/konkurs-2078966197.html
Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов
Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов - РИА Новости, 06.03.2026
Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов
В Подмосковье 26 студентов стали лауреатами стипендиального конкурса "Система" — они создали лучшие технологические проекты, направленные на решение реальных... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:10:00+03:00
2026-03-06T12:10:00+03:00
новости подмосковья
московский физико-технический институт
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608705_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2204bf092f540a20b9570f604de0603a.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608705_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_65759dec591acc4d867733e999d1ed47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский физико-технический институт, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московский физико-технический институт, Московская область (Подмосковье)
Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов

Лауреатами конкурса "Система" стали 26 подмосковных студентов

© iStock.com / xavierarnauСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© iStock.com / xavierarnau
Студенты во время занятий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В Подмосковье 26 студентов стали лауреатами стипендиального конкурса "Система" — они создали лучшие технологические проекты, направленные на решение реальных задач от работодателей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Стипендиатами стали обучающиеся из Раменского колледжа, техникума имени С.П. Королева, Орехово-Зуевского техникума, колледжа "Подмосковье", Московского физико-технического института, Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина, Чеховского техникума, профессионального колледжа "Московия", Сергиево-Посадского техникума, Луховицкого аграрно-промышленного техникума, Одинцовского техникума, Государственного гуманитарно-технологического университета и Луховицкого авиационного техникума.
Весной победителей пригласят на награждение в Москву.
Победители конкурса получат не только дипломы, но и финансовую поддержку. Для студентов вузов ежемесячная стипендия составит 25 тысяч рублей, а для учащихся колледжей и училищ — 10 тысяч рублей. Выплаты будут производиться на протяжении пяти месяцев. Кроме того, авторы лучших проектов смогут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах фонда.
Главная задача стипендиальной программы "Система" — помочь талантливым студентам, которые придумывают полезные решения для высокотехнологичных отраслей. В проекте участвуют больше 20 тысяч ребят со всей России.
 
Новости ПодмосковьяМосковский физико-технический институтМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала