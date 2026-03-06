Более 20 студентов из Подмосковья стали лауреатами конкурса техпроектов

Победители конкурса получат не только дипломы, но и финансовую поддержку. Для студентов вузов ежемесячная стипендия составит 25 тысяч рублей, а для учащихся колледжей и училищ — 10 тысяч рублей. Выплаты будут производиться на протяжении пяти месяцев. Кроме того, авторы лучших проектов смогут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве в компаниях-партнерах фонда.