11:30 06.03.2026
Более 6 тыс молодых предпринимателей подали заявки на конкурс "Создай НАШЕ"

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Более 6 тысяч молодых людей от 14 до 35 лет со всей России подали заявки на федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай НАШЕ", сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Организаторы конкурса - Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Корпорация МСП при поддержке фонда "Молодежная предпринимательская инициатива" и "Деловой России".
Самое большое количество заявок подали участники из Москвы (398), Московской области (284), Краснодарского края (266), Санкт-Петербурга (265), Нижегородской области (214). В топ-10 также вошли Республика Татарстан (206), Свердловская область (179), Самарская область (177), Челябинская область (176), Республика Башкортостан (175).
Призовой фонд конкурса в этом году составит 100 миллионов рублей. Ровно 100 победителей получат по 1 миллиону рублей на реализацию и развитие собственных бизнес-проектов. Также победители смогут бесплатно пройти акселератор от Корпорации МСП, где они смогут получить нужные знания и навыки по запуску своего бизнеса.
"Конкурс "Создай НАШЕ" — это хороший трамплин для молодых предпринимателей для старта и развития бизнеса. В этом году грантовый фонд вырос более чем в три раза, а значит – еще больше проектов смогут получить финансовую поддержку, которая часто является камнем преткновения, когда речь заходит о своем деле. Но помимо денежной составляющей, конкурс дает возможность "прокачать" себя как предпринимателя и проверить свои бизнес-идеи на жизнеспособность", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что все участники проходят специальный образовательный курс, который помогает грамотно упаковать проекты, а кому-то – переосмыслить подходы и приоритеты.
"И самое главное - на конкурсе можно найти единомышленников и даже партнеров, с которыми проект может приобрести совершенно другой масштаб", - подчеркнул Исаевич.
Он также сообщил, что в этом году благодаря новым партнерам появятся дополнительные специальные номинации. Так, победители номинации "Инновационный бизнес" смогут бесплатно получить профильное высшее образование в Школе инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ.
Победитель в номинации "Умные решения: робототехника для бизнеса будущего" получит от компании "ХайТэк" (российского разработчика аппаратных ускорителей LinQ для искусственного интеллекта) грант на сумму 900 тысяч рублей для запуска или развития своего проекта.
Победитель в номинации "Технологические решения для повседневной жизни" получит грант 500 тысяч рублей и экспертную поддержку от группы компаний "Некс-Т" для запуска или развития своего проекта.
"Главная цель конкурса "Создай НАШЕ" - не просто поддержать молодых предпринимателей на их пути запуска или масштабирования бизнеса, но и предоставить комплексный набор инструментов: дать им правильное представление о предпринимательстве, актуальные знания и необходимые навыки для максимально грамотного и эффективного подхода к своему делу, а также предоставить равные возможности для всех молодых людей, кто хочет заниматься предпринимательством", - рассказал директор направления "Молодые профессионалы" АСИ Александр Вайно.
По его словам, каждый год ребята со всей страны представляют выдающиеся идеи и проекты, которые впоследствии становятся конкурентоспособными успешными бизнесами и значимыми игроками региональных рынков.
Федеральный конкурс молодежного предпринимательства "Создай Наше" проводится в рамках федпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и направлен на выявление предпринимательских инициатив молодых людей и развитие молодежного предпринимательства. Конкурс проводится с 2024 года.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаАлександр ИсаевичКорпорация МСПАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
