В НАПКА рассказали об экологичном взыскании непогашенных долгов россиян

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство кредиторов и коллекторов взяли курс на экологичное взыскание непогашенных долгов россиян, его цель - выявить причину выхода в просроченную задолженность и найти выход из ситуации, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

"В случае выхода в дефолт с клиентом начинается поэтапная работа, которая включает в себя целый комплекс инструментов. Если мы говорим о реестровых компаниях (будь это банк, микрофинансовые организации (МФО) или профессиональные коллекторские организации (ПКО), то сейчас подавляющее большинство взяли курс на экологичное взыскание, цель которого - выявить причину выхода в просроченную задолженность и найти выход из ситуации", - рассказали там.

В ассоциации отметили, что если связаться с клиентом невозможно, а бизнес-модель кредитора не предполагает долгую работу с долгом самостоятельно, то работу начинают профессиональные коллекторские организации: сначала в рамках агентского договора, потом по договору цессии (продажа долга).

"Также есть вероятность, что кредитор может обратиться в суд, и тогда уже после постановления суда к делу подключаются судебные приставы. В случае если приставам не удается найти заемщика или выявить имущество и доходы, на которые можно наложить взыскание, они направляют истцу (юридическому лицу) официальный акт о невозможности взыскания", - говорится в сообщении.

По данным НАПКА, в таком случае уже есть все основания признать долг безнадежным, что и дает кредитору право списать такой долг как убыток и высвободить резервы.

"Важно отметить, что списание долга не означает его аннулирование и информация о нем продолжает находится в бюро кредитных историй (БКИ). Более того, у кредитора есть основания вернуться к его взысканию при соблюдении сроков предъявления исполнительного документа к исполнению", - уточняется в материалах.

Вместе с тем там отметили быстрое списание задолженности в связи со смертью должника, если наследники не вступили в наследство либо вступили, но унаследованного имущества не хватило для погашения обязательств. Так происходит и в случае, если заемщик является участником СВО, заключившим контракт не раннее 1 декабря 2024 года.

"Во всех остальных случаях ему (кредитору - ред.) выгоднее продать долг ПКО, пусть и за минимальную сумму. Как правило, стоимость таких лотов начинается от 0,1%. В свою очередь коллекторские агентства не обременены грузом в виде необходимости формировать резервы, поэтому свободно могут действовать вдолгую, если речь идет о клиенте, который не выходит на связь или не считает нужным работать с долгом", - отметили в ассоциации.