В Китае предложили ограничить просмотр коротких видео в ночное время

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Китайский эксперт предложил ограничить просмотры коротких видео на платформах в ночное время, чтобы защитить здоровый режим сна, сообщает газета China Youth Daily

Согласно данным газеты, к концу 2024 года количество пользователей платформ коротких видео в Китае достигло 1,04 миллиарда человек.

"Декан факультета пищевых и биотехнологий Сычуаньского профессионально-технического института Тан Лицзюнь предложил усилить контроль над платформами с короткими видео в ночное время, чтобы защитить здоровый режим сна граждан, в особенности подростков", - говорится в сообщении.

По словам Тан Лицзюня, время с 1.00 до 5.00 является очень важным для физиологического отдыха человека, однако многие пользователи в это время продолжают просматривать короткие видео, что сильно сокращает время сна и может привести к снижению иммунитета, повышенной тревожности и эмоциональным проблемам.

По его мнению, существующие механизмы защиты от зависимости от приложений в ночное время пока недостаточно эффективны.

Тан Лицзюнь предложил ввести принудительный выход из системы или оставить минимальный функционал приложений для аккаунтов несовершеннолетних. Для взрослых пользователей он предлагает ввести уведомления о необходимости отдыха, ограничить автопроигрыватель видео и снизить частоту обновления контента.