15:35 06.03.2026
В Китае предложили ограничить просмотр коротких видео в ночное время
В Китае предложили ограничить просмотр коротких видео в ночное время

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Китайский эксперт предложил ограничить просмотры коротких видео на платформах в ночное время, чтобы защитить здоровый режим сна, сообщает газета China Youth Daily.
Согласно данным газеты, к концу 2024 года количество пользователей платформ коротких видео в Китае достигло 1,04 миллиарда человек.
"Декан факультета пищевых и биотехнологий Сычуаньского профессионально-технического института Тан Лицзюнь предложил усилить контроль над платформами с короткими видео в ночное время, чтобы защитить здоровый режим сна граждан, в особенности подростков", - говорится в сообщении.
По словам Тан Лицзюня, время с 1.00 до 5.00 является очень важным для физиологического отдыха человека, однако многие пользователи в это время продолжают просматривать короткие видео, что сильно сокращает время сна и может привести к снижению иммунитета, повышенной тревожности и эмоциональным проблемам.
Женщина в кровати - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
Сомнолог рассказал, чем опасен плохой сон после 40 лет
28 августа 2023, 02:10
По его мнению, существующие механизмы защиты от зависимости от приложений в ночное время пока недостаточно эффективны.
Тан Лицзюнь предложил ввести принудительный выход из системы или оставить минимальный функционал приложений для аккаунтов несовершеннолетних. Для взрослых пользователей он предлагает ввести уведомления о необходимости отдыха, ограничить автопроигрыватель видео и снизить частоту обновления контента.
Как отмечает газета, данное предложение вызвало широкое обсуждение в сети, а многие пользователи интернета заявляют, что они полностью поддерживают эту инициативу.
Спящая девушка - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Сомнолог рассказал, как восстановить режим сна после праздников
12 января, 00:26
 
