Спецслужбы Киргизии нашли схрон оружия, предназначенного для смены власти - РИА Новости, 06.03.2026
13:57 06.03.2026 (обновлено: 14:21 06.03.2026)
Спецслужбы Киргизии нашли схрон оружия, предназначенного для смены власти
киргизия, ошская область, в мире
Киргизия, Ошская область, В мире
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек
Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 6 мар – РИА Новости. Спецслужбы Киргизии обнаружили крупный схрон оружия, предназначенного для насильственной смены власти, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики (ГКНБ).
"Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных группировок (ОПГ) на территории Ошской области выявлен крупный схрон огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Президент Киргизии заявил, что не допустит разделения страны на Север и Юг
16 февраля, 10:00
Отмечается, что арсенал, в который входило 12 автоматов Калашникова и более 700 патронов к ним, а также пистолеты и другое оружие, был подготовлен и предназначен для совершения особо тяжких преступлений, в том числе дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.
"Конечной целью преступных элементов, в случае наступления благоприятной для них политической обстановки, являлась попытка вооруженного переворота с последующим приведением к власти подконтрольного криминальному миру политика", - уточнили в госкомитете.
По данным спецслужб, представители криминала ожидали осложнения внутриполитической ситуации, и именно тогда собирались приступить к действиям. При этом они ожидали поддержки извне со стороны иностранных криминальных лидеров.
"Соответствующая ставка делалась и на поддержку международных террористических и экстремистских организаций… Своевременное обнаружение данного схрона позволило нейтрализовать силовую базу группировки и сорвать планы по организации массовых беспорядков и вооруженных провокаций", - подытожили в ГКНБ.
Президент Киргизии Садыр Жапаров на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате аутрич / БРИКС плюс - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
В Киргизии прокомментировали слова Жапарова о расколе в обществе
10 февраля, 22:18
 
