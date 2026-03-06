https://ria.ru/20260306/kirgiziya-2078998479.html
Спецслужбы Киргизии нашли схрон оружия, предназначенного для смены власти
Спецслужбы Киргизии обнаружили крупный схрон оружия, предназначенного для насильственной смены власти, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкомитета РИА Новости, 06.03.2026
БИШКЕК, 6 мар – РИА Новости.
Спецслужбы Киргизии обнаружили крупный схрон оружия, предназначенного для насильственной смены власти, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе
госкомитета нацбезопасности республики (ГКНБ).
"Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных группировок (ОПГ) на территории Ошской области
выявлен крупный схрон огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что арсенал, в который входило 12 автоматов Калашникова и более 700 патронов к ним, а также пистолеты и другое оружие, был подготовлен и предназначен для совершения особо тяжких преступлений, в том числе дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.
"Конечной целью преступных элементов, в случае наступления благоприятной для них политической обстановки, являлась попытка вооруженного переворота с последующим приведением к власти подконтрольного криминальному миру политика", - уточнили в госкомитете.
По данным спецслужб, представители криминала ожидали осложнения внутриполитической ситуации, и именно тогда собирались приступить к действиям. При этом они ожидали поддержки извне со стороны иностранных криминальных лидеров.
"Соответствующая ставка делалась и на поддержку международных террористических и экстремистских организаций… Своевременное обнаружение данного схрона позволило нейтрализовать силовую базу группировки и сорвать планы по организации массовых беспорядков и вооруженных провокаций", - подытожили в ГКНБ.