Спецслужбы Киргизии нашли схрон оружия, предназначенного для смены власти

Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек. Архивное фото

Флаг Киргизии на отделении милиции на въезде в Бишкек

БИШКЕК, 6 мар – РИА Новости. Спецслужбы Киргизии обнаружили крупный схрон оружия, предназначенного для насильственной смены власти, сообщили журналистам в пятницу в Спецслужбы Киргизии обнаружили крупный схрон оружия, предназначенного для насильственной смены власти, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкомитета нацбезопасности республики (ГКНБ).

"Сотрудниками ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности организованных преступных группировок (ОПГ) на территории Ошской области выявлен крупный схрон огнестрельного оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что арсенал, в который входило 12 автоматов Калашникова и более 700 патронов к ним, а также пистолеты и другое оружие, был подготовлен и предназначен для совершения особо тяжких преступлений, в том числе дестабилизации общественно-политической ситуации в республике.

"Конечной целью преступных элементов, в случае наступления благоприятной для них политической обстановки, являлась попытка вооруженного переворота с последующим приведением к власти подконтрольного криминальному миру политика", - уточнили в госкомитете.

По данным спецслужб, представители криминала ожидали осложнения внутриполитической ситуации, и именно тогда собирались приступить к действиям. При этом они ожидали поддержки извне со стороны иностранных криминальных лидеров.