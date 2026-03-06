Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, как компаниям избежать ИИ-сбоев
03:43 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/kiberbezopasnost-2078898880.html
Стало известно, как компаниям избежать ИИ-сбоев
Стало известно, как компаниям избежать ИИ-сбоев
Стало известно, как компаниям избежать ИИ-сбоев

РИА Новости: компаниям посоветовали запускать нейросети на компьютерах локально

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Несколько крупных ИИ-сбоев уже произошло за последний год в международных информационных системах, и для того, чтобы снизить такие риски, нейросети стоит запускать локально на компьютерах пользователей или в закрытом контуре на инфраструктуре компании, сообщил РИА Новости директор по продуктам MWS AI Максим Волошин.
"За последний год произошло несколько крупных сбоев в международных информационных системах, в том числе Claude от Anthropic, что создаёт риски для компаний в чувствительных сферах - промышленности и финансах, где важна бесперебойная работа. Чтобы снизить такие риски, ИИ стоит запускать внутри периметра компании: это помогает обеспечить стабильность 24/7", - сказал он.
Логотип компании Cloudflare - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В работе сервисов Cloudflare произошел сбой
20 февраля, 23:31
По словам эксперта, появление ИИ-агентов повышает требования к безопасности и технологической устойчивости систем. Также он добавляет, что вырос уровень российских прикладных продуктов: ИИ-ассистентов для массовых профессий и платформ для создания и управления ИИ-агентами.
Такие решения готовы соответствовать требованиям крупных корпораций: они изначально спроектированы для корпоративного применения и соответствуют высоким требованиям к надёжности и технологической устойчивости.
Эксперт отмечает, что задача разработчиков состоит в обеспечении автономной работы ИИ: система должна выполнять как можно больше действий без вмешательства человека, сама проверять качество результата и передавать итог человеку для финального решения.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Билайн" назвал главные тренды развития ИИ-агентов в России
Вчера, 13:20
 
