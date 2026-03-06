Хоккеист Карлсон перешел из "Вашингтона" в "Анахайм"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американский защитник Джон Карлсон перешел из "Вашингтон Кэпиталз" в "Анахайм Дакс" в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте "столичных".
"Вашингтон" получил условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года.
«
"С момента присоединения к нашей организации 17 лет назад Джон Карлсон каждый день демонстрировал, что значит быть игроком "Вашингтон Кэпиталз". Решимость, лидерские качества, настойчивость и мастерство Джона помогли нашему клубу достичь новых высот и закрепили за ним статус ключевого игрока и одного из величайших хоккеистов в истории "Кэпиталз", - заявил генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик.
Карлсону 36 лет. Он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 27-м номером и выступал в составе команды с 2009 года. Вместе со "столичными" американец стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.