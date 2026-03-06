Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист Карлсон перешел из "Вашингтона" в "Анахайм"
10:46 06.03.2026
Хоккеист Карлсон перешел из "Вашингтона" в "Анахайм"
2026-03-06T10:46:00+03:00
2026-03-06T10:46:00+03:00
хоккей
спорт
джон карлсон
вашингтон кэпиталз
анахайм дакс
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, джон карлсон, вашингтон кэпиталз, анахайм дакс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Джон Карлсон, Вашингтон Кэпиталз, Анахайм Дакс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
© Фото : Сайт НХЛДжон Карлсон
Джон Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Сайт НХЛ
Джон Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Американский защитник Джон Карлсон перешел из "Вашингтон Кэпиталз" в "Анахайм Дакс" в результате обмена между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте "столичных".
"Вашингтон" получил условный выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 или 2027 года, а также выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года.
«
"С момента присоединения к нашей организации 17 лет назад Джон Карлсон каждый день демонстрировал, что значит быть игроком "Вашингтон Кэпиталз". Решимость, лидерские качества, настойчивость и мастерство Джона помогли нашему клубу достичь новых высот и закрепили за ним статус ключевого игрока и одного из величайших хоккеистов в истории "Кэпиталз", - заявил генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик.
Карлсону 36 лет. Он был выбран "Вашингтоном" в первом раунде драфта НХЛ 2008 года под общим 27-м номером и выступал в составе команды с 2009 года. Вместе со "столичными" американец стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18.
СКА Арена - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Гендиректор "Шанхайских драконов" высказался о дорогой аренде "СКА Арены"
Вчера, 10:39
 
